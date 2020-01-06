Франция продолжит миссию против ИГ в Ираке и после вывода войск США  

Франция продолжит миссию против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) в Ираке - даже после возможного полного вывода военных США из страны. Об этом в субботу, 28 августа, сообщил французский президент Эмманюэль Макрон во время визита в Багдад.
"Независимо от решений американцев - мы сохраним наше присутствие для борьбы с террористами в Ираке до тех пор, пока он будет просить об этом", - подчеркнул французский лидер. "У нас есть оперативный потенциал для обеспечения такого присутствия", - добавил он.
Макрон обратился к международному сообществу с призывом "не проявлять беспечность" в вопросе противостояния ИГ. "Знаю, что борьба с этими террористическими группами является приоритетом для вашего правительства", - сказал Макрон после встречи с премьер-министром Ирака Мустафой аль-Казыми.
Макрон посетил региональные консультации
Французский президент посетил Багдад для участия в региональной встрече через два дня после терактов в Международном аэропорту Кабула имени Хамида Карзая. В мероприятии в иракской столице также приняли участие президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и король Иордании Абдалла II. В центре внимания консультаций была борьба с ИГ и другими радикальными исламистскими группировками.
Байден обещал прекратить боевую миссию военных США к концу года
В бытность Дональда Трампа президентом США большая часть американских военных была выведена из Ирака. Преемник Трампа на посту главы Белого дома Джозеф Байден в июле объявил, что боевая миссия американских войск будет прекращена в конце года. В то же время отдельные военные армии США продолжат оказывать поддержку иракским правительственным войскам в качестве советников и инструкторов. В настоящее время в Ираке находятся около 2500 американских солдат.
Президент США: "Новая фаза" в отношениях Вашингтона и Багдада
По словам Байдена, речь идет о "новой фазе" в отношениях двух стран.
Вместе с тем сотрудничество Вашингтона и Багдада в борьбе с терроризмом продолжится, подчеркнул американский лидер 26 июля. "Наша роль в Ираке будет заключаться в том, чтобы быть на месте, продолжать обучать (иракских военных. - Ред.), помогать и содействовать борьбе с "Исламским государством", - отметил тогда глава Белого дома.
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Автор: Никита Баталов