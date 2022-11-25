Один из подозреваемых в шпионаже против Швеции освобожден

Один из подозреваемых в пособничестве в серьезной незаконной разведдеятельности против Швеции освобожден.

Один из подозреваемых в пособничестве в серьезной незаконной разведдеятельности против Швеции и третьей страны освобожден. Подозрения в отношении него сохраняются. Об этом в четверг, 24 ноября, сообщили в прокуратуре Швеции.

До 14.00 мск 26 ноября прокурор должен решить, следует ли ходатайствовать о заключении под стражу или об освобождении второго лица, задержанного по тому же делу.

Задержание двоих иностранцев

Служба госбезопасности Швеции ранее задержала двух иностранцев по подозрению в шпионаже, сообщалось на сайте правоохранителей 22 ноября. По данным шведских СМИ, речь идет о супружеской паре из России.

"Один из задержанных подозревается в незаконной разведывательной деятельности против Швеции и незаконной разведывательной деятельности против иностранной державы. Другой - в пособничестве и подстрекательстве", - говорилось в заявлении службы.

Обыски и задержание подозреваемых проводились при содействии полиции и вооруженных сил Швеции, сообщили правоохранительные органы. Кроме того, о случившемся был проинформирован министр обороны страны Пол Йонссон. По словам очевидцев, в операции были задействованы два вертолета.

У пары уже проходили обыски по подозрению в налоговых преступлениях

По данным издания Aftonbladet, задержанные - супружеская пара из России, которая эмигрировала в Швецию более 20 лет назад. По мнению следствия, они занимались шпионажем в течение последних 10 лет. В стране у пары есть бизнес по экспорту и импорту технологий и электроники с годовым оборотом более чем в 30 млн крон в год (2,7 млн евро), пишет Aftonbladet.

Компанией еще в 2016 году заинтересовались налоговые органы страны, после чего в доме пары уже был проведен обыск. Обнаруженные тогда документы показали, что фирма имеет сложную структуру собственности, которая ведет за границу. В этот же момент уже велось расследование о возможном шпионаже супругов.

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