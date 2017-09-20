Один человек погиб при мощном землетрясении на Крите

В результате сильного землетрясения на греческом острове Крит, произошедшего утром в понедельник, 27 сентября, погиб по меньшей мере один человек. Одиннадцать местных жителей получили ранения, нескольких человек пришлось спасать из-под завалов обрушившихся домов. По разным данным, землетрясение имело магнитуду от 5,8 до 6 и продолжалось, по словам очевидцев, несколько секунд. Толчки чувствовались также и на юго-западном побережье Турции.

Особенно сильно от землетрясения пострадали критские населенные пункты Аркалохори, Пацидерос и Вианнос, расположенные в непосредственной близости от эпицентра - примерно в 20 километрах к югу от административного центра острова, портового города Ираклион. В деревнях обрушились сотни старых каменных домов. По информации греческой газеты "То Прото Тема", в Аркалохори, пострадавшем сильнее других деревень, погиб 62-летний мужчина, который в момент землетрясения занимался ремонтом повреждений в местной церкви, пострадавшей ранее в результате подземных толчков.

В Ираклионе люди в панике выбегали на улицы из потерявших устойчивость домов. Вероятно, многие жители крупнейшего греческого острова будут вынуждены провести предстоящую ночь под открытым небом или в автомобилях, отмечает агентство dpa.

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