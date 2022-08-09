Обыск в доме Трампа, или ФБР в гостях у экс-президента США

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ФБР провело обыск в доме бывшего президента США во Флориде. Агенты искали секретные документы, которые Трамп забрал из Белого дома, пишут американские СМИ. Что они там нашли, пока неизвестно.
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