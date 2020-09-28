 ОБСЕ готова послать наблюдателей в Нагорный Карабах | Новости из Германии о Европе | DW | 29.09.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

ОБСЕ готова послать наблюдателей в Нагорный Карабах

Представитель США в ОБСЕ Джеймс Гилмор предостерег третьи силы от вмешательства в конфликт между Арменией и Азербайджаном.

Центральный офис ОБСЕ в Вене

Центральный офис ОБСЕ в Вене

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) провела вечером во вторник, 29 сентября, в Вене специальное заседание Постоянного совета для обсуждения ситуации в Нагорном Карабахе. На встрече присутствовали представители 57 государств-членов ОБСЕ. Открывая встречу, председатель Постоянного совета Игли Хасани вновь выразил тревогу в связи с продолжающимися столкновениями и ухудшением ситуации на линии соприкосновения. Он выразил обеспокоенность растущим числом жертв и повторил призыв ОБСЕ к немедленной деэскалации конфликта.

Личный представитель действующего председателя ОБСЕ по Нагорному Карабаху Анджей Каспршик проинформировал участников встречи о ситуации в зоне армянско-азербайджанского конфликта, указав, что получает информацию непосредственно с мест событий и от местных информаторов на самом высоком уровне. Каспршик указал, что ОБСЕ готова отправить своих представителей в зону конфликта и возобновить мониторинг, как только позволит ситуация.

Представители стран-сопредседателей Минской группы - Франции, Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки - подтвердили призыв сопредседателей ко всем сторонам немедленно прекратить боевые действия и возобновить переговоры для поиска пути устойчивого урегулирования конфликта. Представитель США в ОБСЕ Джеймс Гилмор предостерег третьи силы от вмешательства в конфликт между Арменией и Азербайджаном, указав, что оно может привести лишь к обострению ситуации в регионе.

Смотрите также:

  • Вид на Степанакерт

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Давний конфликт

    Конфликт вокруг Нагорного Карабаха длится несколько десятилетий. Регион, большую часть жителей которого составляли армяне, в советские времена входил в состав Азербайджанской ССР. В конце 80-х годов прошлого века проармянские силы при поддержке Еревана взяли контроль над Нагорным Карабахом. Началось длительное противостояние между Арменией и Азербайджаном, временами переходящее в горячую фазу.

  • Вооруженный человек в Нагорном Карабахе

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Начало военных действий в Карабахе

    10 декабря 1991 года в самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республике прошел так называемый референдум о независимости. Азербайджанское меньшинство бойкотировало голосование. Референдум не был признан международным сообществом. Межнациональная конфронтация привела к масштабным военным действиям за контроль над Нагорным Карабахом и некоторыми прилегающими территориями.

  • Разрушенное здание в Тартаре

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Война и беженцы

    В ходе вооруженного межэтнического конфликта между армянами и азербайджанцами погибли, по некоторым данным, более 30 000 человек. Сотни тысяч беженцев из обеих стран были вынуждены покинуть родные места.

  • Линия соприкосновения в Нагорном Карабахе

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Международные посредники в урегулировании конфликта

    После заключения перемирия в мае 1994 года урегулированием конфликта занимается Минская группа ОБСЕ. Ее мандат был определен в том же году на Будапештском саммите. В состав группы входят Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция, Беларусь, а также Армения и Азербайджан. С 1997 года ее сопредседателями являются США, РФ и Франция.

  • Дорожный указатель на армянском языке

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Территория спора

    Дорожный указатель на армянском языке (фото 2014 года) расположен на трассе, ведущей в город Степанакерт - столицу самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики. У города есть и второе название на азербайджанском языке - Ханкенди. Международное сообщество не признает НКР и рассматривает регион как часть Азербайджана. Армения это отрицает.

  • Памятник в Нагорном Карабахе

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Напоминание о войне

    В Нагорном Карабахе между городами Шуши и Степанакертом (по-азербайджански Шуша и Ханкенди), установлен вот этот памятник: боевая машина сейчас служит напоминанием о трагических событиях 80-90-х годов прошлого века. (фото из архива, 2010 год)

  • Военная техника недалеко от границы с Ираном

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Эскалация карабахского конфликта

    В начале апреля 2016 году на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе произошла очередная эскалация конфликта между армянскими и азербайджанскими подразделениями. Стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия. Это были самые ожесточенные столкновения с 1994 года, по разным данным, с обеих сторон погибли десятки человек.

  • Армянские солдаты в Мардакерте

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Роль и позиция России по Карабаху

    Особую роль в этом конфликте играет Москва. Россия является сопредседателем Минской группы ОБСЕ и поставляет вооружения обеим сторонам конфликта. В 90-е годы Москва предложила разместить миротворцев вдоль линии соприкосновения, однако и Баку, и Ереван отказались от этого. Официально Путин еще в 2004 году заявлял, что Россия не хочет брать на себя ответственность и ввязываться в этот конфликт.

  • Разрушенные здания в Нагорном Карабахе

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Болевые точки Нагорного Карабаха

    В Нагорном Карабахе есть несколько мест, которые особенно пострадали в ходе активной фазы межэтнического конфликта. Так массивным обстрелам подверглись города Степанакерт и Шуши. Названия этих мест до сих пор служат символами жестокого конфликта.

  • Человек, сидящий рядом с оружием

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Нагорный Карабах - замороженный конфликт?

    Несмотря на то, что перемирие между армянской и азербайджанской сторонами было достигнуто почти 25 лет назад, оно периодически нарушается. Конфликт вокруг Нагорного Карабаха считается замороженным, при этом опасность его эскалации по-прежнему высока.

    Автор: Наталья Позднякова


Смотреть видео 03:16

Что говорят о войне в Карабахе в армянской и азербайджанской диаспорах Германии

Аудио- и видеофайлы по теме

Что говорят армяне и азербайджанцы в Москве о войне в Карабахе?  

Конфликт в Нагорном Карабахе: на чьей стороне Кремль?  

Также по теме

Aserbaidschan Konflikt um Berg-Karabach

Что подогревает войну между Арменией и Азербайджаном за Карабах 28.09.2020

С воскресенья вновь обострился конфликт между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха. Наблюдатели настроены пессимистично. Анализ DW.

Aserbaidschan Berg-Karabach Militärkonflikt

В Европе требуют остановить эскалацию в Нагорном Карабахе 27.09.2020

Совет Европы и Минская группа ОБСЕ призвали Армению и Азербайджан вернуться за стол переговоров. О готовности способствовать деэскалации в регионе Нагорного Карабаха заявили в Тбилиси.

Tote bei Gefechten zwischen Armenien und Aserbaidschan

В ОБСЕ призывают Баку и Ереван готовиться к переговорам 25.07.2020

Минская группа ОБСЕ приветствуют начавшуюся деэскалацию ситуации на границе Армении и Азербайджана.

Реклама

Самые читаемые

Комментарий: Встреча Меркель с Навальным меняет его статус  

Siemens без турбин. Почему немецкий концерн распрощался с энергетикой  

Вторая волна коронавируса: готова ли Москва к новому карантину?  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно