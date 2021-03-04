 Джо Байден обещает защищать демократию во всем мире | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 04.03.2021

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Мир

Джо Байден обещает защищать демократию во всем мире

Белый дом представил "промежуточные принципы национальной безопасности" - стратегический план новой администрации. В нем США обязуются вместе с партнерами защищать демократию по всему миру.

Американская армия в Афганистане

Американская армия в Афганистане

Президент США Джо Байден объявил защиту демократии во всем мире центральным элементом своей национальной оборонной стратегии. Таков посыл документа "Промежуточные стратегические принципы национальной безопасности", распространенного Белым домом в среду, 3 марта. Этот документ предваряет новую редакцию Стратегии национальной безопасности США, которую администрация Байдена планирует представить в текущем году.

"Авторитаризм во всем мире находится на подъеме", говорится в "стратегических принципах", в которых отмечается необходимость "работать вместе с партнерами и союзниками в борьбе с угрозами для наших демократий". В качестве инструментов угроз в документе приведены агрессивные нарушения суверенитета других стран, кибератаки и дезинформация.

"Особенно Китай демонстрирует растущую уверенность в себе. Он является единственным конкурентом, который потенциально способен объединить экономическую, дипломатическую, военную и технологическую мощь для создания долгосрочного вызова стабильности и открытости международной системы", - говорится в документе. Россия же, согласно ему, "по-прежнему полна решимости усилить свое глобальное влияние и играть деструктивную роль на мировой арене".

Белый дом подчеркивает, что США никогда не откажутся от применения военной силы в качестве необходимой защиты жизненно важных национальных интересов. Однако важнейшим инструментов внешней политики США является дипломатия. В случае, если военное вмешательство является необходимым, оно должно по возможности осуществляться совместно с международными партнерами - такими как НАТО. "Мы должны защищать, усиливать и обновлять наши демократии", - говорится в документе.

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  • Infografik Militärausgaben Russland Deutschland USA RUSSISCH

    Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия

    Четверть расходов - на оборону

    В 2016 году Россия потратила на оборону 3 триллиона 889 миллиардов рублей (60,82 миллиарда долларов). Это почти четверть всех расходов российского бюджета. У Германии и США эта доля значительно меньше - 11% и 15% соответственно.

  • Infografik Verteidigungsausgaben Russland, Deutschland RUS

    Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия

    Расходы в двойном размере

    Совокупные расходы России на оборону, национальную безопасность и правоохранительную деятельность в 2016 году составили 5 триллионов 832 миллиарда рублей (в пересчете 91,5 миллиарда долларов). Это более чем вдвое больше аналогичных расходов Германии, которые составили 44,7 миллиарда долларов.

  • Infografik Haushalt Russland im Vergleich 2016 2017 RUS

    Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия

    Оборона и секретные расходы в приоритетах

    Несмотря на снижение трат на оборону и секретных расходов в 2017 году, они остаются среди крупнейших статей расходов бюджета РФ. Основная часть секретных расходов обычно приходится на статью "Национальная оборона". Но, как отмечают эксперты, в 2017 году необычайно большая доля закрытых расходов выпала на такие сферы, как национальная экономика, здравоохранение и даже периодическая печать.

    Автор: Ирина Филатова, Михаил Бушуев


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