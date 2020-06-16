Байден остановил вывод американских войск из Германии

Президент США Джо Байден объявил о полной остановке процедуры по выводу из Германии до трети контингента американских войск, который запланировал его предшественник посту главы Белого дома Дональд Трамп. Выступая в Госдепартаменте в четверг, 4 февраля, Байден заявил, что вывод войск будет приостановлен, пока новый министр обороны США Ллойд Остин не подготовит доклад о присутствии американских войск по всему миру.

Остин, по словам Байдена, гарантирует, что военное присутствие США будет соответствовать "нашей внешней политике и приоритетам национальной безопасности".

В июне 2020 года Трамп объявил о намерении вывести из Германии примерно 12 000 солдат, то есть треть всего контингента США в ФРГ, объяснив это тем, что Берлин, с его точки зрения, выделяет слишком мало средств на нужды обороны.

Спустя несколько недель после этого заявления Трампа тогдашний министр обороны США Марк Эспер сообщил, что планы по выводу американских военных из Германии должны быть реализованы "как можно скорее". Однако никаких конкретных шагов по сокращению контингента США в ФРГ предпринято не было.

Смотрите также: