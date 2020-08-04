Большинство немцев не возражает против вывода части американских войск

Планируемый США вывод из ФРГ почти 12 тысяч военных - трети от общей численности дислоцированного в Германии американского военного контингента - вызвало в стране неоднозначную реакцию. Политики как правящей коалиции, так и из оппозиции в большинстве выступают против этого решения Дональда Трампа. В то же время значительная часть населения не возражает против передислокации военных в другие страны. Об этом свидетельствуют опубликованные во вторник, 4 августа, данные опроса, проведенного социологическим институтом YouGov по заказу информационного агентства dpa.

Согласно результатам опроса, в сокращении американского контингента не видят ничего плохого 47 процентов немцев. При этом каждый четвертый респондент считает, что США должны полностью вывести из Германии свои войска.

Менее трети опрошенных полагают, что американцы должны сохранить свой контингент в Германии в существующем объеме (28 процентов) или даже усилить его (4 процента). 21 процент респондентов не имеет своей позиции по этому вопросу.

За сохранение полного контингента американских войск в Германии в большинстве выступают лишь сторонники блока Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (45 процентов против 41). Наиболее активно против этого выступают респонденты, поддерживающие Левую партию (70 против 18 процента).

Немцы выступают против ядерного оружия на территории страны

Еще яснее опрошенные высказались по вопросу нахождения на территории ФРГ американского ядерного оружия. 66 процентов респондентов выступили за то, чтобы Вашингтон убрал атомные бомбы предположительно находящиеся на военно-воздушной базе США Бюхель в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. Официально существование на территории Германии ядерного оружия не комментируют ни власти США, ни правительство ФРГ. 19 процентов опрошенных считают, что ядерное оружие должно быть сохранено, еще 16 - не высказались по этому вопросу.

На вопрос о том, хорошие отношения с какой из трех стран должны быть важнейшими для Германии, 35 процентов участников опроса назвали США, 25 - Россию, еще 13 - Китай.

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