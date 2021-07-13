Объем внешней торговли Китая вырос более чем на 30 процентов

Экспорт товаров и услуг из Китая в июне вырос на 32,2 процента по сравнению с показателями июня прошлого года и составив 281 млрд долларов. Об этом сообщило во вторник, 13 июля, Главное таможенное управление КНР.

Такая динамика удивила экспертов. В частности, экономисты, опрошенные агентством Reuters, считали, что прирост составит 23,1 процента.

Еще больше вырос в процентом показании импорт. Его объемы в июне составили 230 млрд долларов, что означает прирост на 36,7 процента по сравнению с соответствующим месяцем 2020 года.

Экспорт из Китая в Германию возрос в июне на 26,9, импорт - на 28,6 процента.

Во второй половине года китайские власти ожидают снижения темпов роста объемов внешней торговли.

Согласно официальной статистике, китайская экономика успешно преодолела последствия пандемии коронавируса. В первом квартале экономический ростсоставил рекордные 18,3 процента по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Власти КНР рассчитывают, что по итогам 2021 года темпы роста экономики страны превысят 6 процентов.

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