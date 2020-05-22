Китай установил целевой показатель годового роста экономики в 6 процентов

Руководство Китая рассчитывает, что по итогам 2021 года темпы роста экономики страны превысят 6 процентов. Это следует из доклада, представленного в пятницу, 5 марта, премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном на 4-й сессии Всекитайского собрания народных представителей.

В минувшем году, несмотря на экономический спад на фоне пандемии, этот показатель составил 2,3 процента. КНР оказалась практически единственной крупной экономикой мира, которая продемонстрировала рост. Добиться этого удалось благодаря масштабной программе мер стимулирования.

Пекин намерен увеличить военный бюджет на 6,8 процента

Кроме того, Пекин планирует на 6,8 процента увеличить свой военный бюджет. Это означает, что в текущем году оборонные расходы будут расти быстрее, чем бюджетные траты в целом. В 2020 году увеличение военных ассигнований составило 6,6 процента. Отчисления наращиваются на фоне продолжающейся напряженности в отношениях с США, Индией и Тайванем, отмечают эксперты.

Как сообщило европейское статистическое ведомство Евростат в Люксембурге, КНР в 2020 году обошла США по показателю объемов торговли с Европейским Союзом: 586 млрд евро против 555 млд евро.

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