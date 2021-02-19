Объем торговли ФРГ с партнерами в Восточной Европе вырос почти на 7 процентов

В первом квартале текущего года объем торговли Германии с 29 странами-партнерами Восточного комитета немецкой экономики (Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft) увеличился на 6,7 процента. Об этом говорится в полученном DW во вторник, 18 мая, заявлении председателя комитета Оливера Хермеса (Oliver Hermes).

По его данным, темпы роста были почти втрое выше, чем увеличение совокупных внешнеторговых показателей Германии (плюс 2,4 процента). "Восточная Европа вновь становится локомотивом в области деловой активности для германской экономики", - приходит к выводу Хермес.

Объем продаж товаров составил 121 млрд евро

В общей сложности при торговле со странами региона было продано товаров на 121 млрд евро. Это на 8 млрд евро больше, чем в первом квартале 2020 года, когда возникли первые сложности с внешней торговлей из-за пандемии. Показатель также на 5 млрд евро выше, чем в первом квартале 2019 года (116 млрд евро).

Оливер Хермес также напомнил, что операции с государствами этого региона составляют почти пятую часть внешней торговли Германии.

Германский экспорт в РФ упал по итогам 2020 года

В феврале Восточный комитет немецкой экономики сообщал, что показатель германского экспорта в Россию упал по итогам прошлого года на 13,1 процента - до 23 млрд евро, показатель импорта Германией российских товаров - почти на 30 процентов до 22 млрд евро. Тем самым Россия опустилась на третье место в списке важнейших торговых партнеров Германии в Восточной Европе. На вторую строку поднялась Венгрия. Главным торговым партнером ФРГ в регионе оставалась Польша.

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