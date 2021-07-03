Немецкий бизнес жалуется на беспрецедентное число кибератак

Германские компании в последнее время становятся объектами кибератак чаще, чем когда-либо прежде. Такую оценку дал глава отдела безопасности Федерального объединения немецкой промышленности (BDI) Маттиас Вахтер (Matthias Wachter). Его слова приводит в воскресенье, 4 июля, газета Welt am Sonntag.

"Немецкий бизнес никогда еще не подвергался столь активным атакам, как сегодня", - посетовал Вахтер. "Число нападений еще больше возросло в период пандемии коронавируса, потому что компании еще сильнее уязвимы (во время работы сотрудников. - Ред.) из дома", - добавил он.

BSI: Большую роль играют программы-вымогатели

Эту оценку подтверждают и профильные органы. Так, Федеральное ведомство по безопасности в сфере информационной техники (BSI) констатирует, что ситуация с киберугрозами "остается очень напряженной и еще усугубилась в связи с пандемией".

По оценкам экспертов BSI, это вызвано, в частности, применением "кибератак с использованием программ-вымогателей", которые блокируют компьютерные системы до уплаты выкупа. Специалисты отмечают "повышенную агрессивность" агентов, стоящих за подобными нападениями.

Бизнес не считает меры федеральных властей достаточными

В то же время представители бизнеса не считают достаточными контрмеры, озвученные федеральными властями.

На этом фоне BSI предложила ряд шагов в рамках концепции "национальной стратегии защиты экономики". Как отмечает Welt am Sonntag, план предусматривает тесное сотрудничество политики и бизнеса.

Так, Берлин должен назначить "координатора по защите экономики" в ранге госминистра или статс-секретаря. Кроме того, предполагается создание национального центра защиты экономики в рамках государственно-частного партнерства, который будет выступать в качестве связующего звена между госорганами и компаниями, отмечает BSI.

Ранее оппозиционные политики в ФРГ призвали усилить защиту предстоящих выборов в бундестаг от кибератак. "Несмотря на то, что кампании по дезинформации и попытки влияния третьих сторон проявляются все очевиднее, федеральное правительство закрывает глаза на эту серьезную угрозу и медлит с решением этой насущной проблемы", - заявил зампред фракции "зеленых" в бундестаге Константин фон Ноц (Konstantin von Notz) в интервью газете Rheinische Post. Политик, в частности, призвал правительство разработать ясную стратегию раннего и эффективного предотвращения гибридных угроз.

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