Обама назвал Меркель разумным политиком и проницательным стратегом

Бывший президент США Барак Обама считает канцлера ФРГ Ангелу Меркель (Angela Merkel) разумным политиком и проницательным стратегом. В поступившей в продажу во вторник, 17 ноября, автобиографии "Земля обетованная" (A Promised Land), он описывает несколько встреч с главой немецкого правительства.

"Большие, ярко-голубые глаза Меркель могли поочередно излучать разочарование, веселье и тень тревоги", - описывает 44-й президент США свои наблюдения. Он также отмечает, что Меркель сделала карьеру в своей правоцентристской партии Христианско-демократический союз благодаря "организаторским способностям в сочетании с стратегической проницательностью и непоколебимым терпением". "Она казалась мне надежной, честной, обладающей острым умом и естественной доброжелательностью", - отмечает далее Обама.

Обама называет Европу партнером США

Во внешнеполитической части автобиографии американский политик называет Европу блоком и партнером, поддерживающим США на международной арене. При этом данное качество во многом зависит от сотрудничества между Германией и Францией, отмечает он.

Обама также вспоминает в своих мемуарах встречи с Николя Саркози, в 2007-2012 годах занимавшего пост президента Франции. Переговоры с ним были "попеременно занятными и приводящими в отчаянье", пишет он. Кроме того, в отличие от Меркель, Саркози не говорил свободно по-английски, и на встречах с ним всегда присутствовал переводчик, указывает лауреат Нобелевской премии мира за 2009 год.

Обама связывал с Дмитрием Медведевым надежды на перезагрузку отношений

Между тем своего российского коллегу Дмитрия Медведева Обама считал "олицетворением новой России". "Молодой, подтянутый и одетый в модные костюмы европейского стиля" Медведев "по всей видимости, понимал английский язык, хотя и предпочитал общаться через переводчика", пишет он и вспоминает о неожиданном предложении тогдашнего российского президента использовать российское воздушное пространство для транспортировки американских войск и техники в Афганистан.

Обложка автобиографии Барака Обамы

По словам предшественника Дональда Трампа, его администрация надеялась начать диалог с Москвой, "перезагрузить" отношения и наладить сотрудничество с целью разоружения и нераспространения ядерного оружия. Экс-президент США также отметил, что практически еженедельно и подолгу обсуждал с Медведевым ядерную программу Ирана и введение против этой страны санкций Совета Безопасности ООН. В 2010 году ему удалось заручиться поддержкой РФ и Китая по вопросу принятия санкций.

Первый том автобиографии

Книга Барака Обамы, занимавшего пост президента США в 2008-2016 годах, является первым томом его автобиографии. Права на ее публикацию получило издательство Penguin Random House. Книга переведена на 25 языков, в частности на немецкий. В Германии насчитывающий 1000 страниц том также поступил в продажу, его цена составляет 42 евро. Выйдет ли книга Обамы на русском языке, не сообщается.

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