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Момент взрыва дрона над КремлемФото: Ostorozhno Novosti/REUTERS
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США узнали о возможной причастности Киева к атаке на Кремль

Даниил Сотников
22 мин. назад

Разведка США доподлинно не знает, кто стоял за атакой дронов на Кремль в начале мая, но склоняется к версии о причастности спецслужб Украины.

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Спецслужбы США по итогам предварительного анализа считают, что за атакой беспилотников на Кремль в начале мая, вероятно, стояла Украина, пишет газета The New York Times со ссылкой на источники в среду, 24 мая.

По мнению американских разведывательных агентств, атаку, вероятнее всего, устроили украинские спецслужбы, но какое именно ведомство, в США не знают. У американских разведок также нет информации о том, знал ли об атаке президент Украины Владимир Зеленский, пишет NYT.

Как отмечает издание, некоторые официальные лица США изначально рассматривали возможность того, что атака могла быть осуществлена ​​российскими властями в качестве "операции под ложным флагом". После изучения перехваченных переговоров российских официальных лиц разведка США склоняется к версии об атаке украинской стороной, пишет NYT.

"США также перехватили украинские разговоры, в которых чиновники выражали мнение, что за этой акцией стоит их страна. Но эти чиновники, судя по всему, не знали, кто именно в украинской системе мог ее спланировать и осуществить", - пишет издание.

У США нет полной информации о работе украинских спецслужб

У разведслужб США неполное представление о работе украинских силовиков, объясняют источники NYT. В Украине как минимум три влиятельных силовых ведомства с собственными силами для проведения специальных операций, которые конкурируют между собой - ВСУ, СБУ и Главное управление разведки, говорят собеседники газеты.

Многие рискованные операции могут проводиться без прямого одобрения президента Зеленского, что дает ему возможность с полным правом отрицать свою осведомленность о той или иной операции, отмечают источники NYT.

Атака беспилотников на Кремль

В ночь на 3 мая два беспилотных летательных аппарата взорвались над куполом Сенатского дворца, где находится рабочая резиденция президента России в Кремле. Официально российские власти обвинили в случившемся украинские спецслужбы. В пресс-службе Кремля заявили, что расценивают атаку как "спланированную террористическую акцию и покушение на президента". Официальный Киев отверг причастность к удару.

"Как неоднократно заявлял президент Зеленский, все имеющиеся силы и средства Украина направляет на освобождение собственных территорий, а не на атаку чужих. То, что произошло в Москве, очевидно, нагнетание ситуации перед 9 мая, ожидаемый прием от наших противников", - прокомментировал инцидент пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров.

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