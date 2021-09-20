Ножевая атака в поезде в Баварии: ранены три человека

Не менее трех человек ранены в результате нападения мужчины, вооруженного ножом, на пассажиров скоростного поезда ICE утром в субботу, 6 ноября. Инцидент произошел, когда поезд, следовавший из Регенсбурга в Гамбург, находился вблизи города Нюрнберг в федеральной земле Бавария, сообщила местная полиция. Нападавший был задержан после того, как поезд остановили и на место прибыли несколько полицейских нарядов. Всех пассажиров немедленно эвакуировали.

Представительница полиции подтвердила агентству AFP, что у нападавшего действительно был нож. В то же время, по ее словам, жизнь пострадавших находится вне опасности. В настоящее время проводятся следственные мероприятия.



По неподтвержденным данным, еще до нападения мужчина вел себя в поезде "психически неадекватно", "несколько раз звал на помощь". Агентство dpa со ссылкой на представителей силовых структур сообщает, что речь идет о 27-летнем сирийце. О мотивах нападения ничего не известно. Версия теракта следователями пока не рассматривается.

Смотрите также:

Скоростные поезда в Германии и мире ICE - Intercity Express Каждому немцу знакома аббревиатура ICE. По крайней мере, это утверждает железнодорожный концерн Deutsche Bahn, по данным которого узнаваемость этого бренда в Германии достигает 100 процентов. Высокоскоростной поезд, название которого расшифровывается как Intercity Express, - визитная карточка немецких железнодорожников.

Скоростные поезда в Германии и мире Четвертое поколение Новую модель поезда ICE 4 (на фото справа, слева - ICE 3) представили в Берлине в декабре 2015 года. Поезда этого поколения начали совершать регулярные рейсы в 2017 году. Длина ICE 4 - 350 метров, рассчитан он на перевозку 830 человек. В 2020 году в эксплуатации Deutsche Bahn находилось 315 таких составов разных поколений.

Скоростные поезда в Германии и мире "Сапсан" в России В России ICE под именем "Сапсан" связывают Москву с Санкт-Петербургом и Нижним Новгородом. Поезда, построенные концерном Siemens, сократили время в пути между двумя столицами до 4 часов. Специально для высокоскоростного поезда были реконструированы железнодорожные пути, переезды, стрелки, сигнализация и контактная сеть на всем пути следования.

Скоростные поезда в Германии и мире Знаменитый предшественник Trans Europe Express (TEE) был стандартом для скоростных поездов, которые с 1957 по 1987 годы курсировали между европейскими странами. Вагоны в поездах этого типа были исключительно первого класса. На фотографии - легендарный поезд TEE "Рейнгольд" ("Золото Рейна").

Скоростные поезда в Германии и мире Туристический аттракцион Так выглядел интерьер TEE "Рейнгольд", поезда класса "люкс" 1960-х годов. На фото - клубный вагон с баром. Фанаты железной дороги и сегодня имеют возможность прикоснуться к истории и прокатиться на оригинальном поезде TEE в рамках специальных тематических туров, организуемых турагентствами.

Скоростные поезда в Германии и мире Летучие поезда В 1930-х годах тогдашняя железнодорожная компания Deutsche Reichsbahn сделала ставку на дизельные локомотивы. Более быстрые поезда вступили в соревнование с набирающими популярность автомобилями и самолетами. С 1933 года "летучие поезда" стали частью регулярного сообщения. Они значительно сократили время в пути между городами и стали предшественниками существующей сегодня сети скоростных ICE.

Скоростные поезда в Германии и мире Прадедушка ICE Уже в 1903 году были предприняты первые попытки создания высокоскоростного поезда. Трехфазный двигатель локомотива, построенный компанией Siemens, на испытательной трассе в Берлине сумел разогнать поезд до 210 км/ч. Однако дальнейшая разработка скоростных поездов продолжилась лишь после окончания Второй мировой войны.

Скоростные поезда в Германии и мире Международная конкуренция Самым быстрым из рельсовых поездов остается на сегодня французский TGV. Он был запущен в эксплуатацию еще в 1981 году. Модификация под названием TGV POS в 2007 году сумела достичь скорости 574 км/ч. Однако обычная скорость движения поезда не превышает пока 320 км/ч. Поезда, построенные на базе TGV, курсируют также в Германии, Бельгии, Великобритании, Швейцарии и Италии.

Скоростные поезда в Германии и мире Пионер высокоскоростного сообщения Еще до Франции Япония установила собственный скоростной рекорд на поезде "Синкансэн": в 1964 году к открытию Олимпийских игр в Токио был запущен первый состав, способный развивать скорость до 210 км/ч. Сегодня "Синкансэны" движутся с максимальной регулярной скоростью в 320 км/ч.

Скоростные поезда в Германии и мире Быстрее самолетов Проект транспортной системы Hyperloop, где пассажирские капсулы движутся на воздушной подушке в специально построенных трубопроводах, был представлен в 2012 году американским бизнесменом Илоном Маском. Благодаря вакууму внутри герметичных труб, капсулы на электротяге могли бы развивать скорость до 1225 км/ч. Автор: Клаус Ульрих, Максим Филимонов

