Новые думские инициативы, или Как запретить все

Депутаты парламента РФ выступили с рядом инициатив, ограничивающих права граждан. Речь идет не только о выборах. Похоже, Госдума хочет запретить людям думать, предостерегает Сергей Елкин.
Смотрите также:
Внесенные в Госдуму законопроекты запрещают избираться в парламент участникам "экстремистских" организаций, ужесточают наказания для сотрудников "нежелательных" НПО и запрещают россиянам участвовать в их деятельности.
Леонид Волков рассказал в интервью DW о том, как дело о признании ФБК экстремистской организацией связано с подготовкой к выборам в Госдуму, и о плане Путина по разгрому политической структуры вокруг Алексея Навального.