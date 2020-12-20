Новая мутация вируса: Германия ограничит сообщение с Великобританией и ЮАР

Федеральное правительство Германии ограничивает поездки "между ФРГ и Великобританией, а также Южно-Африканской Республикой" в связи сообщениями о распространении нового штамма коронавируса. Это подтвердила в воскресенье, 20 декабря, в Twitter заместитель официального представителя правительства ФРГ Мартина Фиц (Martina Fietz).

"В настоящее время регламент прорабатывается. Федеральное правительство поддерживает контакты со своими европейскими партнерами", - написала она.

Авиасообщение с Великобританией прекращается до 31 декабря

Между тем, в германском министерстве транспорта и цифровой инфраструктуры сообщили, что авиасообщение с Великобританией будет прекращено с 00.00 по местному времени (02.00 мск) 21 декабря. Этот режим будет действовать до конца дня 31 декабря.

Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан (Jens Spahn), в свою очередь, заявил, что, по официальным данным, в Германии пока не выявлено ни одного инфицированного новым штаммом.

Экстренные телефонные консультации Меркель и Макрона

Между тем канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel), президент Франции Эмманюэль Макрон, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) и председатель Европейского совета Шарль Мишель провели телефонные переговоры, чтобы скоординировать усилия по противодействию пандемии. Факт переговоров подтвердили в пресс-службе Елисейского дворца. Макрон также созвал вечером 20 декабря экстренное заседание Совета обороны Франции.

Штамм, который в настоящий момент стремительно распространяется в Великобритании, был впервые выявлен в начале декабря.

О быстром распространении новой разновидности SARS-CoV-2 по стране 19 декабря заявил главный врач Великобритании Крис Уитти. По оценке профильных британских органов, степень заразности, связанной с этим штаммом, на 70 процентов выше, чем при уже известных вариантах. Между тем, по словам Уитти, пока нет доказательств того, что эта мутация приводит к большей смертности или влияет на действие вакцин или лечение. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подтвердил слова главврача. ВОЗ доложили о ситуации.

Смотрите также: