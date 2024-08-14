"Новая": Помилованный убийца Немцова "служит с комфортом"

Чеченец Тамерлан Эскерханов, приговоренный к лишению свободы на 14 лет в колонии строгого режима по делу об убийстве оппозиционного политика Бориса Немцова, заключил контракт с Минобороны РФ и отправился на войну с Украиной, однако служит он там "в комфортных и безопасных условиях". Об этом во вторник, 13 августа, написала со ссылкой на источники "Новая газета. Европа ".

Ранее государственное РИА "Новости" со ссылкой на анонимный источник сообщило, что Эскерханов в марте текущего года был помилован президентом РФ Владимиром Путиным и освобожден от наказания в связи с заключением контракта с Минобороны.

Как отмечает "Новая газета. Европа", ей удалось подтвердить информацию о том, что благодаря лоббистским усилиям главы Чечни Рамзана Кадырова "в конце прошлого и начале этого года несколько десятков заключенных чеченской национальности освободились досрочно из российских колоний, подписав контракт с министерством обороны". Ранее чеченских заключенных на войну в российских зонах массово не вербовали, утоняет издание.

Что касается Эскерханова, то источник в окружении чеченского депутата Адама Делимханова рассказал "Новой", что в УДО ему отказали, после чего он решился подписать контракт с Минобороны. "Он был помилован Путиным и с конца февраля действительно находится в зоне проведения СВО. Однако наш источник опроверг информацию об участии Эскерханова в боевых действиях в качестве "штурмовика", - пишет "Новая".

Эскерханов охраняет завод и регулярно ездит в отпуск

"Сразу после освобождения его пристроили к “Рейнджеру” (позывной Вахи Геремеева - советника главы Чечни, брата сенатора от Чечни Сулеймана Геремеева. - Ред.), - цитирует газета свой источник. - Эскерханов служит в куда более комфортных и безопасных условиях. К нему на фронт приезжают его родственники, сам он ездит в Чечню в отпуск".

"Ваха Геремеев и его подразделения, состоящие по большей части из сотрудников республиканской вневедомственной охраны, с июня 2022 года дислоцируются в Мариуполе. В боевых действиях они участия не принимают, - говорится далее в публикации. - Официально их задачей является охрана металлургических комбинатов "Азовсталь" и "Завод им. Ильича". Но в реальности Геремеев и его люди контролируют нелегальный бизнес по торговле металлоломом и цветметом, которые добывают в результате варварского разграбления этих крупнейших в регионе заводов".

Именно на "Заводе им. Ильича", по словам собеседника "Новой газеты. Европа", и "несет службу" Тамерлан Эскерханов: "В боевых действиях это подразделение участия не принимает, но все положенные выплаты от государства получает без проволочек, и каждые полгода бойцы Геремеева ротируются и получают право на поездку в отпуск в Чечню. Собственно, сам Эскерханов в данный момент в таком отпуске и находится".

Убийство Бориса Немцова

Борис Немцов поздно вечером 27 февраля 2015 года был застрелен в спину на Большом Москворецком мосту, в сотне метров от Кремля. Суд признал виновными и приговорил к длительным срокам заключения пятерых уроженцев Чечни, среди которых были офицеры силовых структур. Это Заур Дадаев (непосредственный исполнитель убийства), братья Анзор и Шадид Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев.

Заказчики убийства до сих пор не установлены. Соратники и близкие Немцова раскритиковали расследование, многие из них уверены, что к убийству политика причастно руководство Чечни или России.

В 2015 году родные Немцова обратились в ЕСПЧ. В июле 2023 года суд вынес решение о том, что Россия не провела эффективного расследования убийства оппозиционера. В связи с этим была нарушена статья 2 Европейской конвенции по правам человека ("Право на жизнь"). Российское государство должно выплатить дочери политика Жанне Немцовой, признанной потерпевшей, компенсацию в размере 20 тысяч евро, постановил ЕСПЧ.