 Независимые СМИ в России выступили против войны с Украиной | Новости из Германии о России | DW | 24.02.2022

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Россия

Независимые СМИ в России выступили против войны с Украиной

Мир стал максимально близок к глобальной катастрофе со времен Карибского кризиса после решения президента РФ объявить войну Украине, назвав ее "спецоперацией в Донбассе", заявил "Синдикат-100".

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Сообщество независимых российских медиа "Синдикат-100" решительно осудило решение президента РФ Владимира Путина объявить войну Украине, названную им "специальной военной операцией в Донбассе". "Эта авантюра принесет горе в семьи тысяч людей и в Украине, и в России. Эта авантюра чревата большой войной, в которую вовлекутся и другие государства", - говорится в обращении, обнародованном в четверг, 24 февраля. Авторы отмечают, что мир не был настолько близок к глобальной катастрофе со времен Карибского кризиса.

"Мы против затеянной руководством России бойни. Мы обещаем, что будем честно рассказывать о происходящем, пока у нас будет эта возможность", - подчеркивается в документе. "Боль, гнев и стыд - вот три слова, которые отражают наше отношение к происходящему", - указывается далее.

Между тем Роскомнадзор потребовал от российских СМИ при освещении так называемой "специальной операции" в контролируемых пророссийским сепаратистами районах Донбасса использовать информацию и данные "только из официальных российских источников", пригрозив штрафом по административной статье о злоупотреблении свободой массовой информации.

Агрессия против Украины

Президент РФ в ночь на 24 февраля объявил о начале войны против Украины, назвав ее "специальной военной операцией в Донбассе" с целью защитить людей, которые "на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Утверждения Путина о геноциде ранее опровергли как Евросоюз, так и ООН. Западные политики обвинили российского президента во лжи.

Россия признала "ДНР" и "ЛНР"

Россия вечером 21 февраля признала сепаратистские "ДНР" и "ЛНР". Позже Владимир Путин заявил, что "независимость" данных образований признается в границах Донецкой и Луганской областей Украины. Совет Федерации РФ разрешил президенту использовать армию на востоке Украины, у границ которой было сосредоточено около 150 тысяч российских военнослужащих.

Киев и мировое сообщество резко осудили грубое нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины. Европейский Союз, Великобритания, США и Канада приняли решение о новых санкциях в отношении России, за ними намерены последовать Япония и Австралия.

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  • Берлин

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    Еще один снимок из немецкой столицы.

  • Гамбург

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    "Россия, проснись! Остановите вашу войну!". Акция перед консульством в Гамбурге, Германия.

  • Стамбул

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    "Кровавый убийца". Плакат в Стамбуле, Турция.

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  • Сидней

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    "Путин - убийца!". Участница акции протеста в Сиднее, Австралия.

  • Сидней

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    "Я - русский и против войны в Украине!". Один из плакатов в Сиднее.

  • Гаага

    Акции солидарности с Украиной

    "Остановите войну!". Демонстранты в Гааге, Нидерланды.

  • Вена

    Акции солидарности с Украиной

    Митинг в Вене, Австрия.

  • Оттава

    Акции солидарности с Украиной

    Протестующие в Оттаве, Канада.

  • Оттава

    Акции солидарности с Украиной

    "Донбасс - это Украина". Плакат на акции в Оттаве.

  • Токио

    Акции солидарности с Украиной

    Украинцы на демонстрации в Токио, Япония.

  • Стокгольм

    Акции солидарности с Украиной

    Участники антивоенного пикета перед посольством России в Стокгольме, Швеция.

  • Мадрид

    Акции солидарности с Украиной

    "Нет войне". Митинг в Мадриде, Испания.

  • Варшава

    Акции солидарности с Украиной

    Около посольства Российской Федерации в Варшаве, Польша.

  • Прага

    Акции солидарности с Украиной

    Демонстрация на Вацлавской площади в Праге, Чехия.

  • Вильнюс

    Акции солидарности с Украиной

    Гражданин Беларуси и России - музыкант Тимоте Суладзе сжигает свой российский паспорт перед посольством в Вильнюсе, Литва.

  • Лиссабон

    Акции солидарности с Украиной

    Накануне начала войны украинский футболист Роман Яремчук показал майку с украинским тризубом после гола в матче Лиге чемпионов в Лиссабоне, Португалия.

    Автор: Николай Пермяков


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