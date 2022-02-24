Независимые СМИ в России выступили против войны с Украиной

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Мир стал максимально близок к глобальной катастрофе со времен Карибского кризиса после решения президента РФ объявить войну Украине, назвав ее "спецоперацией в Донбассе", заявил "Синдикат-100".
Сообщество независимых российских медиа "Синдикат-100" решительно осудило решение президента РФ Владимира Путина объявить войну Украине, названную им "специальной военной операцией в Донбассе". "Эта авантюра принесет горе в семьи тысяч людей и в Украине, и в России. Эта авантюра чревата большой войной, в которую вовлекутся и другие государства", - говорится в обращении, обнародованном в четверг, 24 февраля. Авторы отмечают, что мир не был настолько близок к глобальной катастрофе со времен Карибского кризиса.
"Мы против затеянной руководством России бойни. Мы обещаем, что будем честно рассказывать о происходящем, пока у нас будет эта возможность", - подчеркивается в документе. "Боль, гнев и стыд - вот три слова, которые отражают наше отношение к происходящему", - указывается далее.
Между тем Роскомнадзор потребовал от российских СМИ при освещении так называемой "специальной операции" в контролируемых пророссийским сепаратистами районах Донбасса использовать информацию и данные "только из официальных российских источников", пригрозив штрафом по административной статье о злоупотреблении свободой массовой информации.
Президент РФ в ночь на 24 февраля объявил о начале войны против Украины, назвав ее "специальной военной операцией в Донбассе" с целью защитить людей, которые "на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Утверждения Путина о геноциде ранее опровергли как Евросоюз, так и ООН. Западные политики обвинили российского президента во лжи.
Россия вечером 21 февраля признала сепаратистские "ДНР" и "ЛНР". Позже Владимир Путин заявил, что "независимость" данных образований признается в границах Донецкой и Луганской областей Украины. Совет Федерации РФ разрешил президенту использовать армию на востоке Украины, у границ которой было сосредоточено около 150 тысяч российских военнослужащих.
Киев и мировое сообщество резко осудили грубое нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины. Европейский Союз, Великобритания, США и Канада приняли решение о новых санкциях в отношении России, за ними намерены последовать Япония и Австралия.
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