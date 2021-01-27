Немцы изменят свой фонетический алфавит

"М" как Мария, "О" как Отто, - бывают ситуации, когда, например, в телефонном разговоре важно правильно продиктовать по буквам фамилию, название улицы или какое-то другое слово. "Könnten Sie buchstabieren?" - "Можете произнести по буквам?" - попросят, например, при записи к врачу в Германии. Для избежания слуховых ошибок в быту, конечно, можно прибегнуть к словам-ориентирам, подсказанным интуицией. Но в профессиональном обращении существует специальный буквенный код. Так, на флоте или в авиации используется универсальный фонетический алфавит ИКАО. К тому же во многих странах существуют и отдельные фонетические алфавиты, которые облегчают работу в деловой сфере, например, в экономике или администрировании. Есть свой буквенный код и у немцев. Он их, впрочем, больше не устраивает. Почему?

Фонетический алфавит немцев и антисемитизм

Каким быть немецкому фонетическому алфавиту, диктует институт стандартизации DIN - этот алфавит является таким же стандартом (норма DIN под номером 5009), как, скажем, формат листа A4. К делу подходят серьезно, поскольку этот буквенный код включен в учебные пособия и используется при подготовке специалистов по делопроизводству. И вот уже почти год эта норма пересматривается. Недавно комиссия по его разработке, в которую входят 15 экспертов, предложила новый вариант, поскольку в нынешнем есть несколько проблематичных нюансов.

Инициировал реформу буквенного кода Михаэль Блуме (Michael Blume), уполномоченный по борьбе с антисемитизмом в федеральной земле Баден-Вюртемберг. Он также входит в комиссию DIN и указывает на то, что в нынешнем наборе слов-ориентиров остались реликты со времен национал-социализма. В 1934 году из него удалили все еврейские имена, так вместо Давида стали использовать имя Дора, а вместо Натана - слово Nordpol ("Северный полюс"). И хотя после Второй мировой войны в кодовый набор несколько раз вносили изменения, Натан в нем так и не появился.

Кроме того, в современном немецком фонетическом алфавите в основном используются имена: 16 мужских и шесть женских. Это не соответствует нынешним реалиям, считают в комиссии. А полностью отразить многообразие немецкого общества, учтя все этнические и религиозные группы, да еще и гендерный вопрос, - невозможно.

"Д" как Дюссельдорф, "К" как Кельн, "Ф" как Франкфурт

Поэтому сейчас в качестве компромисса в DIN предлагают взять для 32 букв немецкого алфавита только названия известных городов Германии - такую систему для диктовки по буквам успешно применяют в Нидерландах и Франции. Из городов выбирали преимущественно те, в автомобильных номерах которых используется только первая буква. "Д" как Дюссельдорф, "К" как Кельн, "М" как Мюнхен, "Ф" как Франкфурт. Маркером для "Т" мог бы быть "Тюбинген". В администрации многих городов эту идею приветствуют. "От повышения степени узнаваемости мы только выиграем", - говорит представитель сравнительно небольшого южногерманского города Тюбингена в интервью агентству dpa.

"F" как Франкфурт. Аргумент комиссии: названия известных городов легче запомнить

Для "равноправия" решили взять названия из западных и восточных федеральных земель. Больше всего городов из Северного Рейна - Вестфалии и Баварии. Эсцет (ß) и ипсилон (y) остаются самими собой. И умлауты вместо слов-ориентиров "Ärger" (гнев), "Ökonom" (экономист) und "Übermut" (задор) будут называться своими именами: А-умлаут, O-умлаут и U-умлаут.

Все интересующиеся реформой могут оставить свои комментарии и предложения на специальном онлайн-портале института DIN . Окончательная версия буквенного кода будет принята в середине 2022 года. Его использование не является обязательным. Но в комиссии DIN надеятся на то, что реформа будет способствовать переосмыслению того, откуда в немецком языке то или иное слово или феномен.

Смотрите также:

Формат A4 и другие немецкие стандарты Какими должны быть конические штифты 22 декабря 1917 года в Берлине был создан Комитет по стандартизации немецкой промышленности - предшественник нынешнего Немецкого института стандартизации (DIN). Уже десять недель спустя он обнародовал первый принятый им официальный стандарт. Он касался размеров конических штифтов для машиностроения. На сегодняшний день существует около 35 тысяч немецких промышленных стандартов.

Формат A4 и другие немецкие стандарты Требования к соскам DIN определяет разные стандарты для разных возрастов: соски для новорожденных, младенцев до 2 месяцев, от 2 до 6 месяцев и от 6 до 18 месяцев, для детей старше 18 месяцев. И это не просто так! От производителей требуют выпускать соски с широким щитком, чтобы их нельзя было проглотить, и вентиляционными отверстиями, чтобы малыш свободно дышал.

Формат A4 и другие немецкие стандарты А4 и другие форматы В документообороте большую роль играют форматы деловых бумаг и конструкторской документации. Раньше на разных фабриках были разные стандарты, что создавало немалые проблемы. В 1922 году в Германии этому был положен конец. Здесь приняли форматы, разработанные немецким инженером и математиком Вальтером Порстманом. Так, чертежный формат А4 и по российскому ГОСТу стал исходным.

Формат A4 и другие немецкие стандарты В поход - с надежным спальным мешком Стандарты DIN распространяются и на туристическое снаряжение, например, на спальные мешки. DIN предусматривает проведение стандартных температурных тестов спальных мешков на специально сконструированных манекенах, симулирующих "усредненного" мужчину или "усредненную" женщину. Спальный мешок, соответствующий немецким стандартам, можно использовать не менее 20 тысяч раз.

Формат A4 и другие немецкие стандарты Чтобы колбаски удались на славу Отличный вариант для воскресного пикника - колбаски на гриле или мангале. Для их прожарки на углях используется специальная решетка, обычно чугунная или из нержавеющей стали. DIN предписывает: ширина между прутьями должна быть не более 20 миллиметров. Тогда сосиски не провалятся и не сгорят.

Формат A4 и другие немецкие стандарты Выбираем правильную зубную щетку Стоматологи рекомендуют менять зубную щетку раз в три месяца. Но какая зубная щетка лучше? Что говорят об этом нормы качества DIN? Согласно существующей методике, индекс жесткости щетины измеряется в ньютонах на квадратный миллиметр. Так вот, по стандартам DIN, этот показатель должен соответствовать 15 ньютонам. Это оптимальная величина.

Формат A4 и другие немецкие стандарты Стиральная машина с экоэтикеткой Совместно с Европейским комитетом по стандартизации немцы разрабатывают и требования к качеству электроприборов. Так, при покупке стиральной машины потребителю следует обращать внимание на ее маркировку. Если на машине есть стандартные "экологические" этикетки (например, о нормах потребления энергии), то машина собрана в соответствии с международными требованиями.

Формат A4 и другие немецкие стандарты Один из лидеров в разработке стандартов Главная задача Немецкого института стандартизации (DIN) - разработка нормативно-технической документации. К работе над этим подключены 26 тысяч экспертов из разных областей науки и техники. DIN - один из мировых лидеров в деле разработки стандартов и прочих нормативных документов. На фото: так выглядел главный офис этой некоммерческой организации 100 лет назад. Автор: Наталия Королева





