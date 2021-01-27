 Немцы изменят свой фонетический алфавит | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 18.08.2021

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Культура и стиль жизни

Немцы изменят свой фонетический алфавит

Диктовать по буквам проще с помощью слов-ориентиров. Свой буквенный код есть и у немцев, но с нацистским наследием. От него хотят избавиться.

Scrabble-Buchstaben

"М" как Мария, "О" как Отто, - бывают ситуации, когда, например, в телефонном разговоре важно правильно продиктовать по буквам фамилию, название улицы или какое-то другое слово. "Könnten Sie buchstabieren?" - "Можете произнести по буквам?" - попросят, например, при записи к врачу в Германии. Для избежания слуховых ошибок в быту, конечно, можно прибегнуть к словам-ориентирам, подсказанным интуицией. Но в профессиональном обращении существует специальный буквенный код. Так, на флоте или в авиации используется универсальный фонетический алфавит ИКАО. К тому же во многих странах существуют и отдельные фонетические алфавиты, которые облегчают работу в деловой сфере, например, в экономике или администрировании. Есть свой буквенный код и у немцев. Он их, впрочем, больше не устраивает. Почему?

Фонетический алфавит немцев и антисемитизм

Каким быть немецкому фонетическому алфавиту, диктует институт стандартизации DIN - этот алфавит является таким же стандартом (норма DIN под номером 5009), как, скажем, формат листа A4. К делу подходят серьезно, поскольку этот буквенный код включен в учебные пособия и используется при подготовке специалистов по делопроизводству. И вот уже почти год эта норма пересматривается. Недавно комиссия по его разработке, в которую входят 15 экспертов, предложила новый вариант, поскольку в нынешнем есть несколько проблематичных нюансов.

Инициировал реформу буквенного кода Михаэль Блуме (Michael Blume), уполномоченный по борьбе с антисемитизмом в федеральной земле Баден-Вюртемберг. Он также входит в комиссию DIN и указывает на то, что в нынешнем наборе слов-ориентиров остались реликты со времен национал-социализма. В 1934 году из него удалили все еврейские имена, так вместо Давида стали использовать имя Дора, а вместо Натана - слово Nordpol ("Северный полюс"). И хотя после Второй мировой войны в кодовый набор несколько раз вносили изменения, Натан в нем так и не появился.

Кроме того, в современном немецком фонетическом алфавите в основном используются имена: 16 мужских и шесть женских. Это не соответствует нынешним реалиям, считают в комиссии. А полностью отразить многообразие немецкого общества, учтя все этнические и религиозные группы, да еще и гендерный вопрос, - невозможно.

"Д" как Дюссельдорф, "К" как Кельн, "Ф" как Франкфурт

Поэтому сейчас в качестве компромисса в DIN предлагают взять для 32 букв немецкого алфавита только названия известных городов Германии - такую систему для диктовки по буквам успешно применяют в Нидерландах и Франции. Из городов выбирали преимущественно те, в автомобильных номерах которых используется только первая буква. "Д" как Дюссельдорф, "К" как Кельн, "М" как Мюнхен, "Ф" как Франкфурт. Маркером для "Т" мог бы быть "Тюбинген". В администрации многих городов эту идею приветствуют. "От повышения степени узнаваемости мы только выиграем", - говорит представитель сравнительно небольшого южногерманского города Тюбингена в интервью агентству dpa.

F как Франкфурт. Аргумент комиссии: названия известных городов легче запомнить

"F" как Франкфурт. Аргумент комиссии: названия известных городов легче запомнить

Для "равноправия" решили взять названия из западных и восточных федеральных земель. Больше всего городов из Северного Рейна - Вестфалии и Баварии. Эсцет (ß) и ипсилон (y) остаются самими собой. И умлауты вместо слов-ориентиров "Ärger" (гнев), "Ökonom" (экономист) und "Übermut" (задор) будут называться своими именами: А-умлаут, O-умлаут и U-умлаут.

Все интересующиеся реформой могут оставить свои комментарии и предложения на специальном онлайн-портале института DIN . Окончательная версия буквенного кода будет принята в середине 2022 года. Его использование не является обязательным. Но в комиссии DIN надеятся на то, что реформа будет способствовать переосмыслению того, откуда в немецком языке то или иное слово или феномен.

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    Автор: Наталия Королева



 

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