Немка-трансгендер Ким Петрас вошла в историю "Грэмми"

Ким Петрас стала первой трансгендерной женщиной, которая получила "Грэмми". В 19 лет она уехала из Кельна в Лос-Анджелес и стала поп-звездой, которую сегодня сравнивают с Леди Гагой.

30-летняя певица-трансгендер Ким Петрас (Kim Petras), которая родилась в Кельне и в 19-летнем возрасте уехала "покорять Америку" в Лос-Анджелес, за короткое время достигла больших успехов в американском шоу-бизнесе. Музыкальные критики сравнивают ее манеру исполнения и яркие костюмы со стилем Леди Гаги, а американская газета The New York Times назвала ее "принцессей глянца".

Клубный хит сначала покорил американский чарт

В 2022 году клубный хит "Unholy" о семейном человеке, развлекающемся в стриптиз-клубе, который Ким Петрас исполнила в дуэте с британским певцом Сэмом Смитом, штурмовал первую строчку американского Billboard-чарта.

Для Сэма Смита успех в чартах не является чем-то новым: с 2014 года он восемь раз возглавлял британские чарты, а сингл "Stay With Me" занял второе место в США. Певица и автор песен из Кельна Ким Петрас, с другой стороны, все еще считалась инсайдером, хотя она уже написала песни для американского рэпера Ферги и певицы Рианны. Но дуэт с Сэмом Смитом стал переломным в музыкальной карьере Ким Петрас. И во многом, как считает сама Ким Петрас, благодаря известности Сэма Смита и их совместной работе. В своем посте в Instagram она поблагодарила его за плодотворное сотрудничество: "Сэм, я бесконечно благодарна за то, что ты был рядом со мной на протяжении многих лет. (...) Я люблю тебя навсегда, ангел Сэм".

Ким Петрас выступает во время гей-прайда в Нью-Йорке летом 2022 года Фото: Getty Images

"Грэмми" в номинации "Лучший поп-дуэт"

Именно этот хит "Unholy" и был удостоен "Грэмми" в этом году в номинации "Лучший поп-дуэт". Таким образом Ким Петрас стала первой трансгендерной победительницей в этой категории музыкальной премии "Грэмми". В своей благодарственной речь взволнованная Ким Петрас сказала буквально следующее: "Я хочу поблагодарить всех невероятных трансгендерных легенд, которые открыли мне эти двери, чтобы я оказалась здесь сегодня вечером… Я выросла неподалеку от автобана в глуши Германии. И моя мать поверила в меня и приняла меня как дочку. Без нее меня бы здесь не было".

Ким родилась в теле мальчика

Ким Петрас родилась в 1992 году - в теле мальчика, который рос и воспитывался в небольшом городке Хеннеф, неподалеку от Кельна. Уже в двухлетнем возрасте мальчик стал примерять одежду для девочек и играть с куклами. "Я всегда чувствовала себя девочкой. Когда мне было пять лет, я ненавидела свое тело", - призналась Ким в одном из интервью еженедельнику Die Zeit. По ее рассказам, она бегала по своей комнате с ножницами, желая "отрезать эту штуку", которая мешает ей быть девочкой.

"Мне повезло, что у меня были родители, которые действительно понимали меня", - вспоминает Ким. Однако в школе мальчика отвергали, а на детской площадке над ним издевались. В десять лет ребенок вместе с родителями был вынужден обратиться за психологической помощью. В двенадцать лет он сменил свое имя на женское - Ким.

Родители составили два независимых отчета, в которых оба подтвердили, что их ребенок - трансгендер. Петрас стала известна в Германии в возрасте 13 лет, когда вместе с родителями появилась в эфире тележурнала "Stern TV" и рассказала о своем гормональном лечении.

В 16 лет Ким Петрас публично сообщила в репортаже телекомпании VOX, что перенесла операцию по смене пола. Таким образом, она стала самым молодым трансгендером в мире, изменившим пол. О ней писали газеты по всему миру.

Успех в американском шоу-бизнесе

Ким искала и нашла поддержку в поп-музыке. Она начала публиковать свои собственные песни в Интернете в возрасте 15 лет. В 19 лет она уехала в Лос-Анджелес, чтобы попробовать себя в шоу-бизнесе. Сначала она работала в США как автор песен, а с 2017 года все чаще выступала как певица. К этому времени она выпустила два собственных студийных альбома и начала сотрудничать с известными музыкантами и продюсерами - Доктором Люком, Шарлоттой Эммой Эйтчисон - британской певицей и автором песен, выступающей под сценическим именем Charli XCX, норвежским диджеем Kygo и дружна с Пэрис Хилтон.

Победа в музыкальном конкурсе "Грэмми" открывает для автора песен и певицы из Германии Ким Петрас новые возможности в американском шоу-бизнесе.

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