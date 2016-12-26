Казахстанский диджей награжден "Грэмми" за лучший ремикс

Музыкальной премии "Грэмми" в категории "Лучший ремикс" удостоен диджей из Казахстана Иманбек Зейкенов, известный под псевдонимом Imanbek. 63-я церемония награждения прошла в ночь на понедельник, 15 марта.

Двадцатилетний Зейкенов получил премию за ремикс композиции "Roses" американского рэпера Карлоса Сент-Джона, выступающего под псевдонимом SAINt JHN. Запись собрала на YouTube свыше 100 миллионов просмотров, журнал Billboard включил ее в 100 наиболее популярных музыкальных произведений.

В категории "Лучший саундтрек" "Грэмми" присуждена исландской виолончелистке и композитору Хильдур Гуднадоттир за музыку к фильму "Джокер". За работу над 13-й симфонией Дмитрия Шостаковича награждены американские звукорежиссеры Дэвид Фрост, Чарли Прост и Силас Браун в номинации "Лучший инжиниринг альбома классической музыки".

На престижную музыкальную премию в категории "Лучшая оперная запись" были среди прочих номинированы российский дирижер Максим Емельянычев вместе с оркестром Il Pomo D'Oro, исполнявшем оперу Генделя "Агриппина" и Берлинская опера с "Карликом" Александра фон Цемлински. Также в числе номинантов были российский пианист Даниил Трифонов и Игорь Левит из Германии.

Изначально церемония награждения должна была состояться в конце января, однако из-за эпидемиологической ситуации в Лос-Анджелесе была перенесена на март.

Смотрите также: