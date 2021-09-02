Немецкий фермер раздает даром "кривые" овощи (фото)

Кельн • Тонны батата, тысячи тыкв и горы прочих овощей ждут тех, кто придет и заберет их себе, на поле между кельнскими районами Фельдкассель и Меркених. Все эти овощи - некондиционные: они не соответствуют стандартам "красоты", прописанным немецкими супермаркетами. Фермер Кристиан Фукс (Christian Fuchs) не нашел своим "некрасивым" тыквам и картофелинам иного применения. Он просто разбросал их на одном из своих полей: забирай кто хочет, причем даром! Об этой акции было объявлено в местной прессе и соцсетях - чтобы как можно больше людей знали, что есть возможность бесплатно получить продукты прекрасного качества.

И вот уже несколько дней на поле приезжают люди, которых волнует судьба некондиционных "брошенок". По словам фермера, он вынужден придерживаться стандартов, иначе овощи не примут в крупных торговых сетях. "Но виновата в этом не торговля, а потребитель", - уверен Фукс. Большая часть покупателей хочет видеть на прилавке ровные и (субъективно!) красивые плоды. И даже сейчас на поле, где разбросаны овощи, каждый старается найти плод посвежее и покрасивее.

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