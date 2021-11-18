 Немец выиграл ЧМ по покеру и заработал восемь миллионов долларов | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 18.11.2021

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Культура и стиль жизни

Немец выиграл ЧМ по покеру и заработал восемь миллионов долларов

Победителем главного турнира мировой серии покера WSOP стал Корай Альдемир из Берлина. В финале он обыграл американца Джорджа Холмса. Противостояние продолжалось четыре часа.

Этот золотой браслет WSOP - самая престижная награда в покере. И ее, помимо 8 млн долларов, заработал Корай Альдемир

В четверг, 18 ноября, стало известно имя игрока, который победил в неофициальном чемпионате мира по покеру - Main Event WSOP. Им стал Корай Альдемир (Koray Aldemir) из Германии. Размер призового фонда составил восемь миллионов американских долларов. 

Мировая серия покера (World Series of Poker, WSOP) - это самая престижная серия покерных турниров в мире. Официального чемпионата мира по покеру не существует, однако именно WSOP неофициально считается таковым. Мировая серия проводится каждый год в казино "Рио" в Лас-Вегасе и длится несколько недель. Завершается серия так называемым "главным событием" (Main Event), победитель которого считается победителем всего турнира и "чемпионом мира". 

Серия проводится уже 50 лет. В прошлом году турниры были отменены из-за пандемии, а в этом их решили все же провести - с соблюдением всех возможных мер безопасности. До сегодняшнего дня титул чемпиона доставался гражданам Германии всего два раза.

Этот золотой браслет WSOP

Этот золотой браслет WSOP - самая престижная мировая награда в покере. В нынешнем сезоне трофей достался Кораю Альдемиру

31-летний Корай Альдемир во время главного события

31-летний Корай Альдемир во время "главного события"

Как сообщают СМИ, Корай Альдемир вырос в Берлине, с покером познакомился 15 лет назад. Сначала просто играл с друзьями, потом начал участвовать в турнирах, в итоге решил бросить учебу и стать профессиональным игроком.

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  • Географические карты России, 1830 г.

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    "Географические карты России", 1830 г.

    В собрании Эдуарда Швайгерта, немецкого коллекционера игральных карт из России, есть множество раритетов. Одни из самых ценных - эти, изготовленные в 1830 году. Они представляют собой своеобразное учебное пособие по политической географии. На картах - не только масть и достоинство, но также гербы городов и областей Российской империи, народные костюмы и расстояния до ближайших населенных пунктов.

  • Прототип русских карт, 1830-1840-е гг.

    Русские игральные карты

    Прототип русских карт, 1830-1840-е гг.

    Для изготовления первых русских игральных карт были приглашены мастера из Любека, поэтому они были похожи на карты, типичные для северных областей Германии. Это, например, расположение фигур, цветы в руках дам, держава и скипетр у королей, секира у валетов. Цвета, употреблявшиеся в раскраске российских карт - красный, желтый и синий, - также аналогичны немецким игральным картам.

  • Игральные карты Александра III, 1892 г.

    Русские игральные карты

    Игральные карты Александра III, 1892 г.

    Достоверно известно, что император Александр III играл этими картами. Правда, только один раз: с генералом-лейтенантом Николаем Шредером. Случилось это после императорской охоты в Ораниенбаумском дворце зимой 1892 года, и после хорошей игры и беседы император подарил колоду Николаю Шредеру в память о минувшем вечере.

  • Русский стиль, 1911 г.

    Русские игральные карты

    "Русский стиль", 1911 г.

    Эти эскизы создавались под влиянием альбома фотографий благотворительного императорского бала 1903 г., костюмированного в стиле XVII века. Короли представлены царем с державой в руке и боярами времен Алексея Михайловича. Дамы показаны в праздничных национальных одеждах, валеты - это молодые сокольничие и стрельцы. Создал это колоду в национальном стиле, как ни странно, немец - художник Б. Дондорф.

  • Революционные карты без двухглавого орла, 1917 г.

    Русские игральные карты

    Революционные карты без двухглавого орла, 1917 г.

    В России бубнового туза оформляли особой виньеткой. Наряду с изображением гнезда пеликана с птенцами (символом Воспитательного дома) и растительным орнаментом, обязательно помещалась имперская символика в виде двухглавого орла. Эти карты, выпущенные уже после Февральской революции 1917 года, - единственные в своем роде: дизайн еще поменять не успели, но двухглавого орла на тузе уже нет.

  • Донская колода, 1918 г.

    Русские игральные карты

    "Донская колода", 1918 г.

    "Донская колода" в полной мере соответствует своему названию: вместо королей, дам и валетов - атаманы, донские казачки и казаки. Четыре масти отображают историю Дона: на бубновых картах мы видим костюмы XVI века, трефовых - XVII, червовых - XVIII и пиковых - XIX века. Тузы также украшены рисунками, соответствующими эпохе. Например, на тузе треф показан герб, существовавший еще до Петра Первого.

  • Театр на экспорт, середина 1920-х гг.

    Русские игральные карты

    Театр на экспорт, середина 1920-х гг.

    Карты словно напоминают балетные афиши, выполненные в стиле арт-деко с отсылкой к дягилевским русским балетным сезонам с их декоративными, подчеркнуто театральными костюмами. Эскизы карт были выполнены еще до 1917 года, но выпускать их начали с середины 1920-х гг. - и, в основном, на экспорт. Так как производство было малотиражным, эти карты относятся к самым редким.

  • Антифашистские, 1942 г.

    Русские игральные карты

    "Антифашистские", 1942 г.

    Пиковый король Гитлер с черепом и книгой "Майн кампф", Муссолини с окровавленным топором на плече, венгерский адмирал Хорти и другие шаржи на союзников "фюрера" были нарисованы в блокадном Ленинграде. Голодающий художник В.А. Власов, работавший в комнате, где не было электричества, в жизни не брал в руки карты, однако ему удалось не только создать хлестские карикатуры, но и соблюсти все пропорции.

  • Антирелигиозные, 1943 г.

    Русские игральные карты

    "Антирелигиозные", 1943 г.

    Карты антиклерикальной колоды представлют собой ларец с двойным дном: на переднем плане - духовные лица, представляющие одну из четырех мировых религий, а на заднем плане - их якобы коварные помыслы и дела. Нарисовал карты С.Д. Левашов, художник и один из руково­дителей Карточной фабрики.

  • Казахские сказки, 1993 г.

    Русские игральные карты

    "Казахские сказки", 1993 г.

    Карты выполнены в духе этнографической стилизации: гротескно большеговолые персонажи в ярких одеждах, с восточными широкоскулыми лицами и миндалевидными глазами. Карты выполнены по мотивам казахских сказок: валеты изображают молодых батыров, дамы - их красивых невест, а короли - казахских ханов. Над колодой работал коллектив художников, но кто именно заказал эти карты для печати, неизвестно.

  • Модерн, 1996 г.

    Русские игральные карты

    "Модерн", 1996 г.

    В последние годы в России было выпущено мало дизайнерских колод, но эта - одна из них. Рисунки выполнила художница В. Николаева. Лаконичность форм и цветового решения, элегантный эротизм и латинские индексы, - в стилистическом плане карты напоминают черно-белые миниатю­ры Обри Бердслея.

    Автор: Вероника Прохорова


Контекст

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