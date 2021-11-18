Немец выиграл ЧМ по покеру и заработал восемь миллионов долларов

В четверг, 18 ноября, стало известно имя игрока, который победил в неофициальном чемпионате мира по покеру - Main Event WSOP. Им стал Корай Альдемир (Koray Aldemir) из Германии. Размер призового фонда составил восемь миллионов американских долларов.
Мировая серия покера (World Series of Poker, WSOP) - это самая престижная серия покерных турниров в мире. Официального чемпионата мира по покеру не существует, однако именно WSOP неофициально считается таковым. Мировая серия проводится каждый год в казино "Рио" в Лас-Вегасе и длится несколько недель. Завершается серия так называемым "главным событием" (Main Event), победитель которого считается победителем всего турнира и "чемпионом мира".
Серия проводится уже 50 лет. В прошлом году турниры были отменены из-за пандемии, а в этом их решили все же провести - с соблюдением всех возможных мер безопасности. До сегодняшнего дня титул чемпиона доставался гражданам Германии всего два раза.
Этот золотой браслет WSOP - самая престижная мировая награда в покере. В нынешнем сезоне трофей достался Кораю Альдемиру
31-летний Корай Альдемир во время "главного события"
Как сообщают СМИ, Корай Альдемир вырос в Берлине, с покером познакомился 15 лет назад. Сначала просто играл с друзьями, потом начал участвовать в турнирах, в итоге решил бросить учебу и стать профессиональным игроком.
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Автор: Вероника Прохорова