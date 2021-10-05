Немецкий союз городов и общин критикует планы по национализации жилья

Немецкий союз городов и общин (Deutscher Städte- und Gemeindebund) раскритиковал планы по изъятию жилья из собственности крупных концернов и передаче его местным властям для управления на общественно-правовых началах. "Тот, кто полагает, что решит проблему нехватки жилья путем экспроприации, заблуждается", - заявил в понедельник, 4 октября, руководитель этой организации Герд Ландсберг (Gerd Landsberg).

Герд Ландсберг

"Как бы ни старались политики, в ближайшей перспективе проблему нехватки жилья в густонаселенных районах решить не удастся, это займет время", - добавил он.

С точки зрения Ландсберга, улучшить ситуацию помогли бы инвестиции в развитие общественного транспорта. "В Германии 1,5 млн квартир простаивают пустыми. Конечно, они простаивают в районах со слабой транспортной инфраструктурой. Так что иногда имеет смысл сказать: мы построим трамвайную линию, на которой можно было бы быстро добраться до таких районов. Тогда люди смогут там жить и, как это было в последнее время, работать", - указал эксперт, подразумевая возможности работы на удаленке.

В день голосования на выборах в бундестаг, 26 сентября, жители Берлина имели возможность на референдуме высказать свое мнение о возможности экспроприации жилья у крупных жилищных концернов. Больше половины опрошенных (56,4%) в итоге поддержали эту идею, 39% высказались против.

Кто поддерживает экспроприацию жилья у концернов

Поскольку инициативу об экспроприации жилья у крупных концернов, подобных Deutsche Wohnen AG, в Берлине поддержали более четверти жителей города, обладающих правом голоса, сенат германской столицы теперь должен будет разработать соответствующий законопроект.

Однако перспектива принятия такого закона будет зависеть от состава правительства федеральной земли Берлин. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), Христианско-демократический союз (ХДС), Свободная демократическая партия (СвДП) и правопопулистская "Альтернатива для Германии" (АдГ) выступают против национализации жилья. Левая партия активно поддерживает данную инициативу, а "зеленые" считают этот шаг "последним из допустимых".

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