Немецкий сад забытых лакомств

Ежегодно на прилавках магазинов Германии появляются все новые сорта яблок, призванные покорить потребителя не только своим внешним видом, но и вкусовыми качествами. По данным портала Statista, каждый житель страны в год съедает в среднем 25,5 килограмма этих полезных плодов. Спросом у покупателей сегодня пользуются, как отмечают эксперты, в основном сладкие и сочные сорта, а у садоводов - наиболее устойчивые к климатическим условиям и вредителям, не требующие особого ухода деревья.

В процессе такого отбора за последнее столетие многие не соответствующие этим критериям исторические сорта постепенно исчезли.Но с недавнего времени они снова попали в поле зрения садоводов.Многие из них увлеклись идеей восстановления почти исчезнувшего фруктового биоразнообразия.

Райские кущи в Верхней Лужице

В 2006 году у саксонского садовода Михаэля Шлитта (Michael Schlitt), его супруги Беттины и одного из друзей появилась идея разбить сад с историческими сортами яблонь и груш, произраставшими когда-то в Саксонии. Специально для осуществления этого проекта был создан Верхнелужицкий фонд . И вот спустя почти 15 лет кропотливый труд энтузиастов увенчался успехом: наливные яблоки и ароматные груши радуют богатым урожаем не только создателей сада, но и их многочисленных помощников - в том числе и учеников близлежащих школ.

Сегодня в окрестностях саксонского города Остриц произрастают шесть садов и плодовая аллея, засаженные историческими сортами - от яблони до айвы. Это одна из крупнейших в Германии садовых коллекций старинных сортов фруктовых деревьев. Ориентиром для современных садоводов стали рекомендации по посадке плодовых растений, лучше всего подходящих для климата этого региона, которые в 1840 году выпустило Общество развития садоводства в Циттау. В этом справочнике описаны более ста старинных яблоневых сортов.

Михаэль Шлитт

Теперь в "садах исчезнувших лакомств" вновь растут фруктовые сорта, украшавшие сады минувших столетий. Среди них, например, знаменитый сорт груши "Грюне Хойерсвердер", найти который было уже практически невозможно. Его здесь вывели в начале XIX века: основатель помологии (науки об изучении сортов плодовых и ягодных растений) в Германии Адриан Диль (Adrian Diel) описал его как "редкостно нежный, таящий во рту". Вскоре популярный сорт груши прославился даже в Америке, но сейчас три последних саженца старинного сорта удалось отыскать лишь в Федеральном ведомстве по учету плодово-ягодных сортов в саксонском Вурцене. Наряду с медово-сахарной на вкус грушей в садах вокруг Острица снова растут и почти безвозвратно утерянные сорта с такими звучными названиями, как "Ананасный ренет", "Эдельборсдорфер" (старейший сорт в Саксонии, известный еще в XVI веке) или легендарная "Антоновка", завезенная из России в начале XIX века.

Многообразие сортов: вкус, экономика и экология

Проект по сбору старинных сортов плодовых деревьев Верхней Лужицы, а также создание учебного питомника Pomorium Saxonicum, в котором собраны исторические плодовые сорта всей Саксонии, практически завершены. Теперь садовники-энтузиасты загорелись новой идеей и отправились на поиски давно забытых сортов лесного ореха. Саженцы 15 известных в Германии сортов лещины обыкновенной уже посадили в Острице. Но когда-то в Германии произрастали еще и другие 30 сортов лесного ореха, поясняет Михаэль Шлитт. В следующем году он и его единомышленники собираются расширить поиск на всю Европу. Знатока старинных ореховых сортов обнаружить им пока не удалось. Впрочем, подобные трудности опытных помологов отнюдь не останавливают. Ведь речь идет о возрождении старых сортов, которые, возможно, сыграют немаловажную роль для выведения новых сортов в будущем.

Алкмена - один из исторических яблочных сортов в "саду забытых лакомств" в Верхней Лужице

"В былые времена далеко не каждое яблоко сразу подавалось на стол. Определенные сорта использовали только для изготовления сока, вина, настоек, уксуса, яблочного мусса (пюре). Другие годились лишь для варки, запекания или для сушки", - перечисляет эксперт-помолог. В целом вкусовая палитра была намного богаче, чем сегодня, подчеркивает он.

Разнообразие сортов плодовых культур и, в частности, яблонь, обеспечивает не только наличие различных вкусовых оттенков, но и экономическую выгоду, считает Михаэль Шлитт. Старинные сорта цветут неодновременно. Таким образом, например, после внезапных заморозков риску остаться без фруктов подвержена лишь часть деревьев в садовых хозяйствах.Старые сорта способствуют биоразнообразию, поддержанию природного баланса и защите климата. Они в первую очередь интересны тем, кто придерживается принципов устойчивого хозяйствования.

Старые сорта полезны для аллергиков

Кроме того, считается, что старинные сорта более полезны для здоровья. Как показывают результаты актуального исследования, проведенного немецкими учеными, менее сладкие сорта яблок (их много именно среди исторических сортов) содержат гораздо больше полифенолов - антиоксидантов, которые "связывают" вызывающие аллергию протеины.

Такие яблоки, по словам одного из авторов исследования, врача-аллерголога берлинской клиники Charité Карла-Кристиана Бергмана (Karl-Christian Bergmann), могут (после консультации с врачом!) употреблять в пищу даже люди, страдающие аллергией. При выведении новых сортов упор делался на достижение сладкого вкуса, так яблоки лишились своей натуральной и, как оказалось, столь полезной кислинки.

Старые сорта - в школьной программе

По словам Грит Штризе (Grit Striese), пресс-секретаря Земельного фонда защиты природы и окружающей среды, оказывающего поддержку садовым проектам Саксонии, тема спасения старинных сортов плодовых деревьев вызывает интерес и у юных жителей Германии. Особое внимание им уделяет и Верхнелужицкий фонд. Изучая биоразнообразие на практике, ученики школ Острица помогают ухаживать за садовыми деревьями, собирать урожай. Изучение старых сортов плодовых деревьев вошло в школьную программу, и даже рентабельность их посадки подсчитывают на уроках математики.

Полное исчезновение исторических садовых деревьев общими усилиями уже удалось предотвратить, считает Грит Штризе. Только в одном Острице сегодня растут более 220 старых яблоневых и более 100 грушевых сортов.

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