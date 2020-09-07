 Немецкий политик требует от Берлина поддержки ″Северного потока - 2″ | Новости из Германии о Германии | DW | 11.09.2020

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Германия

Немецкий политик требует от Берлина поддержки "Северного потока - 2"

Германия должна противостоять угрозам США, которые пытаются предотвратить завершение строительства "Северного потока - 2", чтобы продавать в Европу свой сланцевый газ, заявила премьер Мекленбурга Мануэла Швезиг.

Deutschland Sassnitz | Rohre für Nord Stream 2 Pipeline (picture-alliance/Fotostand/freitag)

Премьер-министр федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания Мануэла Швезиг (Manuela Schwesig) призвала федеральное правительство подтвердить готовность добиваться завершения строительства газопровода "Северный поток - 2", а также противостоять угрозам США, касающимся санкций в отношении данного проекта. Об этом Швезиг заявила в пятницу, 11 сентября, посетив порт Мукран на острове Рюген. По ее словам, независимо от дебатов об отравлении российского оппозиционного политика Алексея Навального необходимо ответить на принципиальный вопрос, "готова ли Германия допустить, чтобы США в своих экономических интересах наносили вред немецким компаниям и рынку труда".

Премьер-министр федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания Мануэла Швезиг

Премьер-министр федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания Мануэла Швезиг

В порту Мукран находятся российские суда-трубоукладчики, а также складированы материалы, которые предназначены для достройки трубопровода "Северный поток - 2".

Как отметила Швезиг, единственный возможный ответ - такого не должно быть, нельзя допустить экономической войны. По мнению немецкого политика, единственная цель США - добиться экспорта своего сланцевого газа в Европу, что для Германии и ЕС является не лучшей альтернативой, как экономически, так и экологически. Германия нуждается в российском газе, чтобы обеспечить энергоснабжение страны после отказа от атома и каменного угля в энергетике, считает она.

Санкции США против "Северного потока - 2"

США выступают против строительства газопровода "Северный поток - 2". По их мнению, он усилит зависимость Европы от поставок российского газа. Работы по прокладке труб по дну Балтийского моря приостановлены из-за санкций США в отношении европейских подрядчиков, вступивших в силу в декабре 2019 года. Меры предусматривают запрет на въезд в Соединенные Штаты для представителей этих компаний, а также заморозку любых активов на территории страны. После вступления санкций в силу швейцарская компания Allseas приостановила участие в проекте. Российское судно-трубоукладчик "Академик Черский", которое сейчас находится в Мукране, должно завершить укладку труб.

В связи с отравлением Алексея Навального в Германии обсуждают возможность введения санкций против России. Канцлер ФРГ Ангела Меркель ранее не исключила, что они могут коснуться строительства газопровода "Северный поток - 2".

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    Автор: Андрей Гурков


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