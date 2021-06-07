Немецкий политик примет в Киеве участие в конференции по борьбе с коррупцией

Координатор МИД ФРГ по вопросам межобщественного сотрудничества с Россией, Центральной Азией и странами "Восточного партнерства" Йоханн Затхофф (Johann Saathoff), отправляясь в воскресенье, 6 июня, в Киев, чтобы принять участие в конференции по борьбе с коррупцией, выделил роль НПО в этом процессе.

"Именно неправительственные организации являются важными игроками в Украине, помогая продвигать процесс реформ и особенно борьбу с коррупцией. Я с нетерпением жду встречи со многими из них на конференции "Zero Corruption Conference" в Киеве", - заявил депутат бундестага от Социал-демократической партии Германии перед вылетом.

В столице Украины Затхофф также встретится с представителями гражданского общества, проведет политические переговоры с представителями украинского правительства и парламента, в частности на тему возобновляемых источников энергии. "Украина имеет большой потенциал в этой области и тесно сотрудничает с Германией в рамках совместного энергетического партнерства", - подчеркнул немецкий политик.

Кроме того, Йоханн Затхофф намерен посетить место ядерной катастрофы на Чернобыльской АЭС.

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