Комментарий: ЕС должен помочь Украине и с Донбассом, и с реформами

Поездке главы Евросовета Шарля Мишеля в Донбасс и отношениям Украины и ЕС посвятил свой комментарий обозреватель FAZ Райнхард Фезер (Reinhard Veser).
"Случайно ли то, что напряжение на линии фронта на востоке Украины усилилось именно тогда, когда российские власти сочли вызовом для внутренней безопасности страны возвращение (из Германии. - Ред.) Алексея Навального и последовавшие после его ареста протесты? В любом случае визит главы Евросовета Шарля Мишеля в Донбасс напоминает о том, что враждебное отчуждение между ЕС и Россией началось не после действий Кремля в отношении его внутренних политических оппонентов, а после агрессии России по отношению к соседним странам, которые сами хотят определять свой политический курс.
Райнхард Фезер
То, что Шарль Мишель заверил Украину в солидарности со стороны ЕС - правильно. Но не менее важным, чем поддержать Украину против ее могущественного соседа - России, было бы со стороны ЕС вновь уделить должное внимание ее развитию.
Потому что в действительности не поддерживаемая Россией война в Донбассе является корнем всех зол, от которых страдает Украина. Прежде всего, развитию страны препятствуют олигархические структуры и коррупция.
Так же, как и в Грузии, где ранее побывал Шарль Мишель, политические силы, получающие от этого выгоду, пытаются в тени пандемии коронавируса остановить реформы, начатые в этих странах в последние годы. Поэтому проявить солидарность с Украиной (и с Грузией) означает найти четкие слова и в этом противостоянии".
Автор: Райнхард Фезер, обозреватель Frankfurter Allgemeine Zeitung
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Автор: Николай Бердник