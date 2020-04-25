Немецкий мед получился густым и ароматным (фото)

Потсдам / Ганновер • Немецкие пчеловоды в общем и целом остались довольны результатами завершившегося сезона. Об этом свидетельствуют данные, полученные информационным агентством dpa из двух федеральных земель - Бранденбурга и Нижней Саксонии.

В первой из них пасечники собрали в среднем по 23 килограмма меда с каждого улья, во второй - около 26 килограммов. Это ниже средних показателей за много лет, но в 2020 году из-за сухого и жаркого лета мед в Германии получился очень насыщенным и ароматным - в нем содержится меньше воды, чем обычно, так как из-за недостатка влаги растения выделяли более густой нектар. Чтобы собрать килограмм меда пчелы опыляют около 150 миллионов цветов.

Сколько будет стоить мед

Согласно прогнозам пчеловодов, цены на немецкий мед останутся примерно на прежнем уровне - от 5,5 евро до 8 евро за 500-граммовую банку. Особенные сорта, например, из вересковых пустошей, будут стоить около 9 евро за такую же банку.

"Мед с собственной пасеки" - табличка на ограде частного дома в Нижней Саксонии

Соты в начале сезона

Пчеловодство в Германии - популярное хобби

В земельном объединении пчеловодов Бранденбурга состоит около 3100 человек, в собственности которых - почти 28 тысяч ульев. В Нижней Саксонии - 9100 человек и около 60 тысяч ульев. Большинство пасечников - любители. Их число повсеместно и заметно увеличивается. Профессионалы, для которых пчеловодство является основным источником дохода, составляют не более двух процентов.

В Бранденбурге за последние пять лет появилось около 700 новых пасечников. В этой земле уже полтора десятка лет действует специальная государственная программа для поддержки начинающих пчеловодов. Каждый из них может получить на создание собственной пасеки до 1000 евро.

Смотрите также: