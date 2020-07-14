Мед со зданием Рейхстага (фото)

Берлин • Парламентские пчеловоды из фракции "зеленых" приступили в Берлине к сбору урожая меда на здешней пасеке, появившейся в бундестаге по их инициативе несколько лет назад.

Как сообщает агентство dpa, сейчас в этом своего рода подсобном хозяйстве насчитывается восемь ульев. В 2020 году урожай составит примерно полторы сотни килограммов. Депутатский мед со зданием Рейхстага на этикетке и под названием "Цвет бундестага" ("Bundestagsblüte") продают в сувенирных лавках, а также дарят разным почетным гостям.

Председатель Берлинского союза пчеловодов Бенедикт Полашек (Benedikt Polaczek) демонстрирует прессе результаты работы парламентских пчел в этом сезоне

Эта пасека, находящаяся во внутреннем дворе офисного здания бундестага - Дома Пауля Лёбе (Paul-Löbe-Haus), также служит напоминанием для всех депутатов о проблеме вымирания пчел и других насекомых. Особую угрозу для них представляют используемые на полях пестициды, а также возделывание монокультур.

Помогать пчелам - дело каждого

Участники торжественной церемонии, организованной для прессы по случаю сбора урожая меда, призвали жителей Германии вносить свой посильный вклад в защиту пчел - достаточно хотя бы посадить немного растений-медоносов на балконе или перед домом.

Пчелы бундестага позируют фотографам

В Германии сейчас также растет число пасечников-любителей, в том числе, среди горожан. Начинающих пчеловодов попросили особенно тщательно подыскивать место для ульев - в частности, не ставить их на крышах, которые в жаркие летние дни превращаются в огненное пекло.

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