Немецкий экспорт в Великобританию обвалился из-за "Брекзита"

Объем немецкого экспорта в Великобританию из-за последствий, связанных с завершением процедуры "Брекзита", в январе обвалился по сравнению с декабрем почти на 30 процентов, сообщило Федеральное статистическое ведомство в Висбадене во вторник, 2 марта.

Уже в 2020 году немецкий экспорт в Соединенное Королевство сократился на фоне пандемии коронавируса на 15,5 процента до 66,9 млрд евро. Это был самый крупный обвал со времен финансового и экономического кризиса 2009 года. "С 2016 года - года проведения референдума о выходе из состава ЕС - объем экспорта из ФРГ в Великобританию стабильно сокращался", - констатировали статистики. В 2015 году Германия экспортировала в Британию товаров на 89 млрд евро.

Великобритания покинула Евросоюз в 2020 году. С начала 2021 года отношения между ними основаны на временном договоре о торговле и сотрудничестве, предусматривающем многочисленные изменения. Это приводит к дополнительной таможенной бюрократии, проблемам в сфере логистики и юридическим неясностям. По оценкам Федерального объединения торгово-промышленных палат Германии (DIHK), одни только дополнительные таможенные формальности обойдутся немецким компаниям почти в 400 млн евро в год.

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