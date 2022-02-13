 Немецкий бизнес возлагает большие надежды на визит Шольца в РФ | Новости из Германии о России | DW | 13.02.2022

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Россия

Немецкий бизнес возлагает большие надежды на визит Шольца в РФ

Глава Германо-российской внешнеторговой палаты предостерегает от замораживания проектов в РФ - несмотря на эскалацию вокруг Украины. Немецкий бизнес возлагает "большие надежды" на визит канцлера ФРГ в Москву.

Райнер Зеле

Райнер Зеле (фото из архива)

Немецкий бизнес в России возлагает "большие надежды" на визит канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz) в Москву. Об этом заявил глава Германо-российской внешнеторговой палаты (AHK) Райнер Зеле (Rainer Seele) в воскресенье, 13 февраля.

"Конфликт вокруг Украины в любом случае должен быть разрешен мирно и дипломатическим путем", - уверен Зеле.

Глава германского кабмина 14 февраля встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, после чего 15 февраля проведет переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

За пять лет германский бизнес инвестировал около 7,6 млрд евро в экономику РФ

Глава AHK предостерег политиков и бизнес от разрыва контактов и замораживания проектов. Подобный шаг приведет не к снижению напряженности, а к еще "большей конфронтации", подчеркнул он. Ставку, напротив, следует сделать на активизацию связей, считает Зеле.

"Даже в самые мрачные времена холодной войны немецкий бизнес и экономика всегда были мостом между Германией и Советским Союзом", - добавил он.

В AHK при этом уточнили, что несмотря на санкции из-за конфликта в Украине и ограничения в связи с пандемией коронавируса немецкие компании в последние пять лет инвестировали в российскую экономику около 7,6 млрд евро.

Тесты на ВИЧ, сифилис и COVID-19

С 29 декабря 2021 года приезжающие в РФ на срок свыше трех месяцев иностранцы и члены их семей старше 7 лет обязаны предоставлять в МВД России справки о проверке на наркотики и отсутствие инфекционных заболеваний, среди которых - ВИЧ, сифилис, проказа, туберкулез и COVID-19. Кроме того, требуется пройти рентгенологическое обследование, сдать отпечатки пальцев и биометрическую фотографию. Согласно закону, иностранцы обязаны проходить медосмотр в учреждениях МВД РФ.

На этом фоне в AHK ранее предупреждали об угрозе массового ухода компаний из ФРГ с российского рынка. Несмотря на усилия Германо-российской внешнеторговой палаты их количество продолжает снижаться. Так, в 2011 году число немецких фирм в РФ составляло 6300, однако в последующие 10 лет сократилось более чем на 40 процентов - до 3651 компании с германским уставным капиталом.

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    Автор: Андрей Гурков


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