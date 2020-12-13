Немецкий бизнес прогнозирует рост инвестиций в России

Германо-российская внешнеторговая палата (AHK) прогнозирует рост инвестиций немецких предприятий в России в 2021 году. AHK ожидает наверстывания в сфере инвестиций после обвала, вызванного локдауном из-за пандемии коронавируса в 2020 году, говорится в сообщении палаты, обнародованном в четверг, 13 мая.

Как следует из этого документа, объем экспорта в Россию вырос в марте по сравнению с февралем на 11,3%, а импорт - на 13,6% почти до 2,5 млрд евро в обоих случаях. "Это обнадеживающий признак того, что германо-российская торговля, несмотря на тяжелую политическую ситуацию, санкции и коронавирус, вновь взяла курс на восстановление", - отметил глава AHK Райнер Зееле (Rainer Seele).

Россия - в числе 15 крупнейших торговых партнеров

Россия входит в число 15 крупнейших торговых партнеров Германии, однако после рекордного 2018 года объем инвестиций немецких компаний в РФ снижается.

Объединение немецких машиностроителей и производителей промышленного оборудования (VDMA) также прогнозирует расширение деловых связей с Россией. Глобальное восстановление конъюнктуры в сфере промышленности все больше улучшает ситуацию в машиностроении особенно в странах БРИК России, Бразилии, Индии и Китае, говорится в сообщении VDMA. Нынешняя ситуация и бизнес-перспективы в ближайшие шесть месяцев оцениваются преимущественно, как позитивные.

Федеральное статистическое ведомство в марте сообщило об общем сильном приросте в сфере немецкого экспорта. Еще значительнее, чем в Россию, вырос экспорт из Германии в Китай, а также в Польшу, Чехию и Словакию.

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