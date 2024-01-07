Немецкие машинисты проведут трехдневную забастовку

Движение поездов по всей Германии будет существенно ограниченно с 10 по 12 января.

Машинисты из профсоюза GDL в воскресенье, 7 января, объявили о проведении трехдневной забастовки из-за провала переговоров со своим работодателем - железнодорожным концерном Deutsche Bahn (DB). Движение поездов по всей Германии будет существенно ограничено начиная с 2.00 среды 10 января и заканчивая 18.00 пятницы 12 января.

В DB объявили о подготовке "аварийного расписания" и призвали пассажиров перенести поездки, запланированные на время стачки. Обладатели билетов с 10 по 12 января смогут воспользоваться ими после забастовки или же до нее - в понедельник или вторник. До места назначения можно будет добраться любым поездом той же категории, независимо от указанного в билете.

Требования профсоюза машинистов GDL

Машинисты начали проводить забастовки осенью 2023 года после провала тарифных переговоров между профсоюзом и концерном DB. В GDL требуют сократить недельное рабочее время с 38 до 35 часов для сотрудников, работающих по сменам. Кроме того, в профсоюзе настаивают на повышении зарплат на 555 евро в месяц и предоставлении машинистам единовременной компенсации за инфляцию в размере до 3000 евро.

На время декабрьских праздников в GDL объявили о "рождественском перемирии", которым, по мнению руководства профсоюза, в DB "не воспользовались, чтобы сделать достойное обсуждения предложение". Компромисс, представленный концерном 5 января, в профсоюзе назвали "несущественным и отравленным".

В свою очередь, Deutsche Bahn вечером 7 января подал срочное обращение в суд по трудовым спорам во Франкфурте-на-Майне с целью остановить забастовку с помощью временного судебного запрета.

Смотрите также: