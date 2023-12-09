Бастовавшие в ФРГ машинисты готовы к новым стачкам

В течение полутора суток по всей Германии было фактически парализовано движение поездов. Профсоюз машинистов не исключает проведение в начале следующего года бессрочной забастовки.

Утром в субботу, 9 декабря, в Германии закончилась забастовка машинистов на железнодорожном транспорте. Акция, организованная профсоюзом GDL, длилась полутора суток и фактически парализовала движение пассажирских поездов по всей стране. Руководство железных дорог сообщило, что в условиях забастовки смогло организовать движение порядка 20 процентов поездов дальнего следования. Движение остальных поездов было существенно нарушено. Стачка в значительной степени затронула и грузовые перевозки.

Эта забастовка стала третьей в 2023 году. Как сообщили в GDL, в декабре железнодорожники больше не будут бастовать. Однако уже в начале 2024 года машинисты при отсутствии компромисса с работодателем - железнодорожным концерном Deutsche Bahn намерены провести "более длительные и интенсивные стачки", указывается в профсоюзе. Пока GDL проводит голосование о проведении бессрочной забастовки, результаты опроса будут представлены 19 декабря.

Требования профсоюза машинистов Германии GDL

Поводом для объявления забастовки в профсоюзе называют нежелание работодателей выполнить ключевые требования о сокращении недельного рабочего времени с 38 до 35 часов для сотрудников, работающих по сменам.

"Таким образом железнодорожные предприятия не только игнорируют обоснованные потребности собственных сотрудников. Они подрывают срочно необходимые меры по успешному привлечению новых сотрудников", - заявил глава профсоюза GDL Клаус Везельски (Claus Weselsky) в интервью медиакомпании Bayerische Rundfunk. По его мнению, более короткая рабочая неделя привела бы к тому, что больше людей заинтересовались бы профессией машиниста.

Кроме того, в GDL требуют повысить зарплаты на 555 евро в месяц и предоставить машинистам единовременную компенсацию за инфляцию в размере до 3000 евро.

Deutsche Bahn заявил о невозможности выполнения требований профсоюзов, так как, в случае сокращения рабочей недели для обеспечения бесперебойного движения поездов концерну придется набирать дополнительно 10 000 сотрудников, которых неоткуда взять. Он предложил повысить зарплаты машинистам на 11 процентов.

Тарифные переговоры между стартовали в начале ноября. Две недели назад, однако, в GDL объявили об их провале.

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