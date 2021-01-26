Немец построил царский дворец для России. Только из чего?

Цирк и царский дворец: необычная история обыкновенного немца

Миллион деталей

Пока вы любуетесь, приведем несколько цифр. У Оливера в коллекции более 300 тысяч фигурок и более миллиона отдельных деталей. Все это умещается примерно в шестистах боксах, которые хранятся на складе в Киле. Площадь склада - 200 квадратных метров. На наборы Playmobil Оливер, по его подсчетам, потратил, в общей сложности, более полумиллиона евро. На фото: чаепитие в парке-лабиринте в Стране чудес.