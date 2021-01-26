Немец построил царский дворец для России. Только из чего?

Его история началась с цирка. Сегодня Оливер Шаффер создает диорамы из конструкторов Playmobil, рассказывающие историю мира. Для одной из своих выставок он построил царский дворец для России. Листайте фотографии!
Что делать с ненужными игрушками? В Гамбурге придумали, как дать им новый шанс, порадовать детей и заодно помочь другим.
После ДТП Рита Эбель прикована к инвалидной коляске. Чтобы облегчить мобильность таких людей, как она, женщина собирает конструктор и учит этому других.
В мире Playmobil - не только герои-красавцы. Тут, как в реальной жизни, есть и мужчины с брюшком, и беременные мамы... Но популярнее всего фигурки, которым уже 40 лет.
На выставке в Шлезвиге представлены военные игрушки, в которые играли последние сто лет немецкие дети. Сегодня родители пытаются бороться с "игрушечным милитаризмом". Успешно ли?