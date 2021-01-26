 Немец построил царский дворец для России. Только из чего? | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 26.01.2021

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Культура и стиль жизни

Немец построил царский дворец для России. Только из чего?

Его история началась с цирка. Сегодня Оливер Шаффер создает диорамы из конструкторов Playmobil, рассказывающие историю мира. Для одной из своих выставок он построил царский дворец для России. Листайте фотографии!

  • Олиивер Шаффер

    Цирк и царский дворец: необычная история обыкновенного немца

    Знакомьтесь!

    Выставки, посвященные немецким игровым наборам с элементами конструктора Playmobil, проходят в Германии регулярно. С одной из таких экспозиций и началась история успеха Оливера Шаффера. Он привез показать свой "Цирк Оливера" - любимый конструктор детства. Потом этот цирк пригласили в Лувр, и Оливер стал постоянным участником выставок Playmobil.

  • Выставка из Playmobil

    Цирк и царский дворец: необычная история обыкновенного немца

    Римские легионеры

    Сегодня Оливер сам устраивает выставки. Подготовка к каждой занимает примерно два года. Кульминация для художника - создание диорам. Его приглашают ведущие музеи Германии. Сейчас кругосветное путешествие можно совершить в Музее неандертальцев в городе Меттмане. Из-за пандемии, правда, пока только в онлайн-формате. 

  • PLAYMOBIL

    Цирк и царский дворец: необычная история обыкновенного немца

    С чего все началось

    А вот тот самый набор из детства, с которого и началась история выставок Оливера. Сегодня "Цирк Оливера" разросся и носит уже другое название...

  • PLAYMOBIL

    Цирк и царский дворец: необычная история обыкновенного немца

    Цирк остался

    Предлагаем убедиться вам в этом самим на этих кадрах.

  • PLAYMOBI

    Цирк и царский дворец: необычная история обыкновенного немца

    Коллекция постоянно пополняется

    Художник любит цирковую тематику. В его коллекции есть все фигурки-клоуны, выпущенные баварской фирмой Geobra Brandstätter, которая с 1974 года делает пластмассовых человечков Playmobil. А первым пополнением для цирка стали мобильные общественные туалеты DIXI.

  • PLAYMOBIL

    Цирк и царский дворец: необычная история обыкновенного немца

    Цивилизация майя

    А это еще один уникальный экспонат выставки "Вокруг Света" - история цивилизации майя. Короля майя ему пришлось соорудить самому, так как такой фигуры не было в конструкторских наборах. Результат налицо! Король был собран из разных фигурок: индейца, Снежной королевы и одного из волхвов, приносящих дары младенцу-Иисусу. 

  • PLAYMOBIL

    Цирк и царский дворец: необычная история обыкновенного немца

    Миллион деталей

    Пока вы любуетесь, приведем несколько цифр. У Оливера в коллекции более 300 тысяч фигурок и более миллиона отдельных деталей. Все это умещается примерно в шестистах боксах, которые хранятся на складе в Киле. Площадь склада - 200 квадратных метров. На наборы Playmobil Оливер, по его подсчетам, потратил, в общей сложности, более полумиллиона евро. На фото: чаепитие в парке-лабиринте в Стране чудес.

  • Выставка Оливера Шаффера PLAYMOBIL

    Цирк и царский дворец: необычная история обыкновенного немца

    Выставки по всей Германии

    Немецкий художник любит бывать на своих выставках инкогнито и наблюдать за реакцией посетителей. От родителей он часто получает отзывы, в которых они пишут о том, как ребенок после посещения музея неделями строил из своих наборов новые тематические ландшафты. Оливер своими работами показывает, что фантазии нет предела. На фото: выставка во дворце-резиденции Альтенбург.

  • Оливер готовит выставку

    Цирк и царский дворец: необычная история обыкновенного немца

    Оливер за работой

    На его выставках, говорит Оливер Шаффер, можно на два часа отключиться от повседневного быта и погрузиться в увлекательный мир. Фирменная улыбка, до ушей, которая есть и у любимых фигурок, посетителям гарантирована!  

  • Playmobil Sammlung Diorama Oliver Schaffer

    Цирк и царский дворец: необычная история обыкновенного немца

    Для России - царский дворец

    Для одной из выставок, рассказывающей историю нашей планеты, Оливер "построил" карту мира. Понятно, что существенную часть суши на ней занимает самое большое по площади государство - Россия. Там художник еще никогда не бывал, но он точно знал, что будет олицетворять Россию в его экспозиции, - вот такой царский дворец!

    Автор: Марина Борисова


  • Олиивер Шаффер

    Цирк и царский дворец: необычная история обыкновенного немца

    Знакомьтесь!

    Выставки, посвященные немецким игровым наборам с элементами конструктора Playmobil, проходят в Германии регулярно. С одной из таких экспозиций и началась история успеха Оливера Шаффера. Он привез показать свой "Цирк Оливера" - любимый конструктор детства. Потом этот цирк пригласили в Лувр, и Оливер стал постоянным участником выставок Playmobil.

  • Выставка из Playmobil

    Цирк и царский дворец: необычная история обыкновенного немца

    Римские легионеры

    Сегодня Оливер сам устраивает выставки. Подготовка к каждой занимает примерно два года. Кульминация для художника - создание диорам. Его приглашают ведущие музеи Германии. Сейчас кругосветное путешествие можно совершить в Музее неандертальцев в городе Меттмане. Из-за пандемии, правда, пока только в онлайн-формате. 

  • PLAYMOBIL

    Цирк и царский дворец: необычная история обыкновенного немца

    С чего все началось

    А вот тот самый набор из детства, с которого и началась история выставок Оливера. Сегодня "Цирк Оливера" разросся и носит уже другое название...

  • PLAYMOBIL

    Цирк и царский дворец: необычная история обыкновенного немца

    Цирк остался

    Предлагаем убедиться вам в этом самим на этих кадрах.

  • PLAYMOBI

    Цирк и царский дворец: необычная история обыкновенного немца

    Коллекция постоянно пополняется

    Художник любит цирковую тематику. В его коллекции есть все фигурки-клоуны, выпущенные баварской фирмой Geobra Brandstätter, которая с 1974 года делает пластмассовых человечков Playmobil. А первым пополнением для цирка стали мобильные общественные туалеты DIXI.

  • PLAYMOBIL

    Цирк и царский дворец: необычная история обыкновенного немца

    Цивилизация майя

    А это еще один уникальный экспонат выставки "Вокруг Света" - история цивилизации майя. Короля майя ему пришлось соорудить самому, так как такой фигуры не было в конструкторских наборах. Результат налицо! Король был собран из разных фигурок: индейца, Снежной королевы и одного из волхвов, приносящих дары младенцу-Иисусу. 

  • PLAYMOBIL

    Цирк и царский дворец: необычная история обыкновенного немца

    Миллион деталей

    Пока вы любуетесь, приведем несколько цифр. У Оливера в коллекции более 300 тысяч фигурок и более миллиона отдельных деталей. Все это умещается примерно в шестистах боксах, которые хранятся на складе в Киле. Площадь склада - 200 квадратных метров. На наборы Playmobil Оливер, по его подсчетам, потратил, в общей сложности, более полумиллиона евро. На фото: чаепитие в парке-лабиринте в Стране чудес.

  • Выставка Оливера Шаффера PLAYMOBIL

    Цирк и царский дворец: необычная история обыкновенного немца

    Выставки по всей Германии

    Немецкий художник любит бывать на своих выставках инкогнито и наблюдать за реакцией посетителей. От родителей он часто получает отзывы, в которых они пишут о том, как ребенок после посещения музея неделями строил из своих наборов новые тематические ландшафты. Оливер своими работами показывает, что фантазии нет предела. На фото: выставка во дворце-резиденции Альтенбург.

  • Оливер готовит выставку

    Цирк и царский дворец: необычная история обыкновенного немца

    Оливер за работой

    На его выставках, говорит Оливер Шаффер, можно на два часа отключиться от повседневного быта и погрузиться в увлекательный мир. Фирменная улыбка, до ушей, которая есть и у любимых фигурок, посетителям гарантирована!  

  • Playmobil Sammlung Diorama Oliver Schaffer

    Цирк и царский дворец: необычная история обыкновенного немца

    Для России - царский дворец

    Для одной из выставок, рассказывающей историю нашей планеты, Оливер "построил" карту мира. Понятно, что существенную часть суши на ней занимает самое большое по площади государство - Россия. Там художник еще никогда не бывал, но он точно знал, что будет олицетворять Россию в его экспозиции, - вот такой царский дворец!

    Автор: Марина Борисова


   

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Цирк и царский дворец: необычная история обыкновенного немца

Его история началась с цирка. Сегодня Оливер Шаффер создает диорамы из конструкторов Playmobil, рассказывающие историю мира. Для одной из своих выставок он построил царский дворец для России. Листайте фотографии!   

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