 Немцы встали на лыжи, а снеговики - на сторону защитников леса (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 07.12.2020

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По Германии

Немцы встали на лыжи, а снеговики - на сторону защитников леса (фото)

Так выглядели немецкие ландшафты в первые и снежные выходные декабря.

Защитники леса Данненрёдер Форст в Гессене

Защитники леса Данненрёдер Форст в Гессене

Данненрёдер Форст / Байрсброн / Таунус / Хунсрюк / Баварские Альпы • В некоторых регионах Германии погода в прошедшие выходные порадовала жителей свежим снегом и даже солнцем, кое-где была снежной и пасмурной, в остальных местах - просто пасмурной, но без ветра и дождей. Многие воспользовались шансом передохнуть от коронавирусных будней и отправились гулять, кататься на велосипедах или даже лыжах. Защитники леса Данненрёдер Форст в Гессене, уже много недель пытающиеся помешать вырубке деревьев из-за строительства здесь нового автобана, получили подкрепление. Ряды активистов, противостоящих полиции, пополнили снеговики…

Снежные выходные в Германии. Фотографии

Коммуна Байрсброн в Баден-Вюртемберге

Коммуна Байрсброн в Баден-Вюртемберге

Горный регион Таунус в Гессене

Горный регион Таунус в Гессене

Горный массив Хунсрюк в Рейнланд-Пфальце

Горный массив Хунсрюк в Рейнланд-Пфальце

Баварские Альпы

Баварские Альпы

Озеро Шпитцингзе в Баварии

Озеро Шпитцингзе в Баварии

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  • Байериш-Айзенштайн

    Зимние ландшафты Баварии

    Эта фотография была сделана в общине Байериш-Айзенштайн.

  • Гросер-Арбер.

    Зимние ландшафты Баварии

    Часовня на горе Гросер-Арбер.

  • Гросер-Арбер.

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    Лыжник над снежным ландшафтом - современная вольная интерпретация знаменитой картины Каспара Давида Фридриха "Странник над морем тумана".

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  • Вальберг

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    Часовня на горе Вальберг в баварском регионе Роттах-Эгерн.

  • Санкт-Энгльмар

    Зимние ландшафты Баварии

    Заснеженные березки около Санкт-Энгльмара в Баварском лесу.

  • Берхтесгаден

    Зимние ландшафты Баварии

    Паломническая церковь Мария Герн в Берхтесгадене.

  • Мангфалль

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    Речка Мангфалль в Верхней Баварии.

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    Зимние ландшафты Баварии

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  • Лузен

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    Крест на вершине горы Лузен в Баварском лесу.

  • Андексское аббатство

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    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

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