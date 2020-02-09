Немцы встали на лыжи, а снеговики - на сторону защитников леса (фото)

Данненрёдер Форст / Байрсброн / Таунус / Хунсрюк / Баварские Альпы • В некоторых регионах Германии погода в прошедшие выходные порадовала жителей свежим снегом и даже солнцем, кое-где была снежной и пасмурной, в остальных местах - просто пасмурной, но без ветра и дождей. Многие воспользовались шансом передохнуть от коронавирусных будней и отправились гулять, кататься на велосипедах или даже лыжах. Защитники леса Данненрёдер Форст в Гессене, уже много недель пытающиеся помешать вырубке деревьев из-за строительства здесь нового автобана, получили подкрепление. Ряды активистов, противостоящих полиции, пополнили снеговики…

Снежные выходные в Германии. Фотографии

Коммуна Байрсброн в Баден-Вюртемберге

Горный регион Таунус в Гессене

Горный массив Хунсрюк в Рейнланд-Пфальце

Баварские Альпы

Озеро Шпитцингзе в Баварии

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