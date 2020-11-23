Неизвестный устроил перестрелку с полицией в пригороде Бонна

В операции по обезвреживанию вооруженного злоумышленника в городе Мекенхайм принимали участие сотрудники спецподразделения полиции. Он был тяжело ранен и умер на месте.
Вооруженный пистолетом мужчина вечером в воскресенье, 22 ноября, устроил хаотичную стрельбу на улицах немецкого города Мекенхайм, расположенного вблизи бывшей столицы ФРГ Бонна в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия.
В результате перестрелки с прибывшими сотрудниками спецподразделения полиции злоумышленник был тяжело ранен и скончался на месте. Один из полицейских получил огнестрельное ранение в кисть руки и был доставлен в больницу.
В пригороде Бонна Мекенхайме проживают около 27 000 человек. Как сообщает агентство dpa, в операции по обезвреживанию злоумышленника участвовал усиленный наряд полиции, в том числе сотрудники ее спецподразделения. Кроме того, к месту происшествия были отправлены врачи, санитары и психолог.
Поскольку ситуация развивалась "очень динамично", эвакуировать жителей близлежащих домов не успели, сообщили в полиции. Личность стрелявшего, а также его мотив на момент публикации материала DW оставались неизвестными.
Смотрите также:
На одной из старейших рождественских ярмарок в Европе застрелены три человека, еще 12 получили ранения. DW разбиралась в деталях произошедшего.
Стрельбу, открытую вечером 2 ноября в центре Вены, власти Австрии назвали терактом, который совершил сторонник "Исламского государства". DW собрала всю последнюю информацию о преступлении.
По данным следствия, девять погибших в результате стрельбы в кальянных в Ханау были людьми с миграционными корнями. Что известно о предполагаемом преступнике и его мотивах - в материале DW.