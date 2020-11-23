 Неизвестный устроил перестрелку с полицией в пригороде Бонна | Новости из Германии о Германии | DW | 23.11.2020

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Германия

Неизвестный устроил перестрелку с полицией в пригороде Бонна

В операции по обезвреживанию вооруженного злоумышленника в городе Мекенхайм принимали участие сотрудники спецподразделения полиции. Он был тяжело ранен и умер на месте.

На месте происшествия в Мекенхайме

На месте происшествия в Мекенхайме

Вооруженный пистолетом мужчина вечером в воскресенье, 22 ноября, устроил хаотичную стрельбу на улицах немецкого города Мекенхайм, расположенного вблизи бывшей столицы ФРГ Бонна в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия.

В результате перестрелки с прибывшими сотрудниками спецподразделения полиции злоумышленник был тяжело ранен и скончался на месте. Один из полицейских получил огнестрельное ранение в кисть руки и был доставлен в больницу.

В пригороде Бонна Мекенхайме проживают около 27 000 человек. Как сообщает агентство dpa, в операции по обезвреживанию злоумышленника участвовал усиленный наряд полиции, в том числе сотрудники ее спецподразделения. Кроме того, к месту происшествия были отправлены врачи, санитары и психолог.

Поскольку ситуация развивалась "очень динамично", эвакуировать жителей близлежащих домов не успели, сообщили в полиции. Личность стрелявшего, а также его мотив на момент публикации материала DW оставались неизвестными.

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    Автор: Екатерина Венкина


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