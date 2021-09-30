Наследный принц ОАЭ открыл первую в арабском регионе выставку "Экспо"

Ярким шоу с опозданием на год в Дубае открылась всемирная выставка "Экспо-2020". "Весь мир собирается в Объединенных Арабских Эмиратах, чтобы с благословения Аллаха открыть "Экспо-2020", - заявил наследный принц шейх Хамдан ибн Мухаммед Аль Мактум вечером в четверг, 30 сентября, выступая на церемонии открытия.

Организация выставки обошлась в 7 миллиардов долларов, она стала крупнейшим событием в мире с начала пандемии коронавируса. Вместе с тем это первая выставка "Экспо", проводимая в арабском регионе.

Ожидается, что до конца марта 2022 года выставку, на которой представлены технологические инновации из более чем 190 стран, посетят 25 миллионов человек. Несмотря на то, что Европейский парламент призвал страны - члены ЕC бойкотировать мероприятие из-за ситуации с правами человека в ОАЭ, в Дубай отправилась и немецкая компания Campus Germany.

Международная выставка была отложена в прошлом году из-за пандемии коронавируса и поэтому сохранила название "Экспо-2020". На ней действуют строгие антикоронавирусные правила: все посетители должны быть либо привиты, либо иметь отрицательный тест на вирус SARS-CoV-2.

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