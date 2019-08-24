NASA расследует первое в истории преступление в космосе

Бывшая супруга американского астронавта Энн МакКлейн заявила, что последняя даже после развода продолжала незаконно следить за состоянием ее счета, в том числе во время своей миссии на Международной космической станции (МКС). О правовом споре двух женщин, который, вероятно, стал первым преступлением, совершенным в космосе, сообщает в субботу, 24 августа, газета The New York Times.

Бывшая супруга МакКлейн - Саммер Уорден - офицер воздушной разведки США в отставке. Когда она заметила, что кто-то незаконно входит в ее банковский аккаунт, она обратилась в банк с просьбой локализовать компьютеры, с которых осуществляется этот вход. Одним из них оказался компьютер, зарегистрированный в сети Национального управления по аэронавтике (NASA). В связи с этим Саммер Уорден подала жалобу на МакКлейн в Федеральную торговую комиссию США.

О более ранних преступлениях на МКС не известно

Возвратившись на Землю, МакКлейн в показаниях под присягой, данных главному инспектору NASA, признала, что действительно осуществляла вход в аккаунт Уорден, используя пароль, которым женщины пользовались во время совместной жизни. По словам адвоката астронавта, она делала это, чтобы убедиться, что у Уорден и ее четырехлетнего биологического сына, которого они раньше воспитывали вместе, достаточно средств для существования. По словам МакКлейн, бывшая супруга ни разу не говорила ей, что заходить в ее аккаунт ей теперь запрещено.

В Центре глобального космического права университета Кливленда, а также в самом NASA изданию The New York Times подтвердили, что им не известно ни об одном более раннем преступлении, совершенном на Международной космической станции.

Где будут судить за преступления в космосе

Согласно действующим на МКС правилам, которые совместно установили эксплуатирующие ее Россия, США, Евросоюз, Япония и Канада, на астронавтов и космонавтов, работающих на ней, при решении юридических вопросов распространяется их национальное законодательство. Кроме того, существует возможность выдачи преступника на Землю в другую страну, если там захотят привлечь к ответственности иностранца за преступление в космосе.

Энн МакКлейн - полковник ВВС США и имеет много наград NASA. Перед тем, как стать астронавтом, она отлетала более 800 боевых часов в Ираке. Планировалось, что 29 марта 2019 года она совместно с другой американкой, Кристиной Кук, совершит первый выход в космос, в котором участвуют только женщины.

Однако на МКС оказался только один экземпляр верхней части скафандра среднего размера, нужного обеим женщинам. В связи с этим в открытый космос тогда вышла только Кук.

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