Находка века - обнаружены конспекты ранних лекций Гегеля

В Германии обнаружены неизвестные до сих пор ученым конспекты лекций немецкого философа Георга Вильгельма Фридриха Гегеля (Georg Wilhelm Friedrich Hegel, 1770-1831) - около четырех тысяч рукописных страниц, хранившихся в пяти архивных боксах в Епархиальной библиотеке католической церкви в Мюнхене (Diözesanbibliothek des Erzbistums München und Freising). Об этом в конце ноября сообщил Университет Бамберга , сотрудники которого нашли эти документы в ходе своих исследований.

Первая страница конспекта лекции Георга Гегеля "Философия духа" Фото: Archiv und Bibliothek des Erzbistums München und Freising

Конспекты лекций Гегеля в архиве

Как говорится в публикации на сайте университета, речь идет о конспектах лекций раннего периода научной деятельности Гегеля в Университете Гейдельберга.

Они принадлежали одному из первых учеников великого немецкого философа в этом университете - Фридриху Вильгельму Карове (Friedrich Wilhelm Carové, 1789-1852).

В библиотеку конспекты попали вместе с архивом одного мюнхенского католического теолога - сына профессора философии из Бонна, которому Фридрих Вильгельм Карове сам подарил свои студенческие записи. Немецкие ученые уже много лет знали о возможности существования этих документов и сейчас совершили сенсационную находку века.

Понять Гегеля поможет искусственный интеллект

Уникальные документы будут иметь огромное значение для изучения философского наследия Гегеля. В ближайшее время ученым предстоит сделать эти тексты доступными для чтения - обработать содержание конспектов, написанных мелким почерком старой немецкой прописью.

Для расшифровки записей, в частности, будут использованы компьютерные программы на основе искусственного интеллекта. Затем результаты проверят специалисты - каждое слово и каждую строчку. Результаты этого первого этапа будут опубликованы через год, после чего философы со всего мира смогут воспользоваться мюнхенской находкой для дальнейших исследований.