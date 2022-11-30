  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Энергетический кризис
Ситуация в Беларуси
Литография 1828 года
Георг Гегель со студентами в Берлине. Литография 1828 годаФото: akg-images/picture-alliance
КультураГермания

Находка века - обнаружены конспекты ранних лекций Гегеля

Максим Нелюбин
28 мин. назад

В Мюнхене найден архив, содержащий 4000 страниц конспектов ранних лекций по философии Георга Гегеля в Гейдельбергском университете.

https://p.dw.com/p/4KHo8

В Германии обнаружены неизвестные до сих пор ученым конспекты лекций немецкого философа Георга Вильгельма Фридриха Гегеля (Georg Wilhelm Friedrich Hegel, 1770-1831) - около четырех тысяч рукописных страниц, хранившихся в пяти архивных боксах в Епархиальной библиотеке католической церкви в Мюнхене (Diözesanbibliothek des Erzbistums München und Freising). Об этом в конце ноября сообщил Университет Бамберга, сотрудники которого нашли эти документы в ходе своих исследований.

Конспект лекции Георга Гегеля
Первая страница конспекта лекции Георга Гегеля "Философия духа"Фото: Archiv und Bibliothek des Erzbistums München und Freising

Конспекты лекций Гегеля в архиве

Как говорится в публикации на сайте университета, речь идет о конспектах лекций раннего периода научной деятельности Гегеля в Университете Гейдельберга.

Они принадлежали одному из первых учеников великого немецкого философа в этом университете - Фридриху Вильгельму Карове (Friedrich Wilhelm Carové, 1789-1852).

В библиотеку конспекты попали вместе с архивом одного мюнхенского католического теолога - сына профессора философии из Бонна, которому Фридрих Вильгельм Карове сам подарил свои студенческие записи. Немецкие ученые уже много лет знали о возможности существования этих документов и сейчас совершили сенсационную находку века.

Понять Гегеля поможет искусственный интеллект

Уникальные документы будут иметь огромное значение для изучения философского наследия Гегеля. В ближайшее время ученым предстоит сделать эти тексты доступными для чтения - обработать содержание конспектов, написанных мелким почерком старой немецкой прописью.

Для расшифровки записей, в частности, будут использованы компьютерные программы на основе искусственного интеллекта. Затем результаты проверят специалисты - каждое слово и каждую строчку. Результаты этого первого этапа будут опубликованы через год, после чего философы со всего мира смогут воспользоваться мюнхенской находкой для дальнейших исследований.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Георг Вильгельм Фридрих Гегель (Georg Wilhelm Friedrich Hegel)

250 лет Гегелю: почему его философия актуальна до сих пор?

250 лет Гегелю: почему его философия актуальна до сих пор?

"Кто не обладает мужеством рискнуть жизнью для достижения своей свободы, тот заслуживает быть рабом", - написал некогда ярчайший представитель немецкой классической философии.
Культура27 августа 2020 г.
Кадр из фильма “Маркиз де Сад: Жюстина” (1968)

Кант в борделе, соблазнитель Кьеркегор: великие на костре любви

Кант в борделе, соблазнитель Кьеркегор: великие на костре любви

В какие любовные западни попадали мудрейшие люди мира? Как романтические отношения влияли на их философские труды? Ответ можно найти в книге, только что вышедшей в Германии.
Культура29 января 2021 г.
Эдит Штайн

Еврейка, монахиня, феминистка: яркая жизнь философа Эдит Штайн

Еврейка, монахиня, феминистка: яркая жизнь философа Эдит Штайн

Родившись в набожной еврейской семье, она не была религиозной, изучала философию, а потом - приняла постриг. 130 лет назад родилась немецкий философ Эдит Штайн, жизнь которой оборвалась в Освенциме.
История12 октября 2021 г.
Показать еще
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Флаги Украины перед зданием Европарламента в Страсбурге

Еврокомиссия планирует конфисковать замороженные активы РФ

Конфликты1 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

"Экс-глава Счетной палаты Алексей Кудрин" взобрался на букву "Я", напоминающую логотип "Яндекса", а "президент России Владимир Путин" с недовольным выражением лица смотрит на него - карикатура DW

Кудрин больше не чиновник: ищите его в "Яндексе"!

Кудрин больше не чиновник: ищите его в "Яндексе"!

Экономика и бизнес21 ч. назад
Постпред Украины в ООН Сергей Кислица

Постпред Украины в ООН: Россия должна пройти депутинизацию

Постпред Украины в ООН: Россия должна пройти депутинизацию

Политика23 ч. назад
Виктория Андруша на форуме в Берлине

Полгода в российском плену. История украинской учительницы

Полгода в российском плену. История украинской учительницы

Конфликты10 ч. назад
Belarus Minsk | Unruhen | Proteste

До 7 лет тюрьмы за интервью СМИ. Чего добиваются власти РБ?

До 7 лет тюрьмы за интервью СМИ. Чего добиваются власти РБ?

Политика19 ч. назад
СПГ-танкер "Доха" в порта Рас-Лаффана - центра газовой промышленности Катара

СПГ-контракт между ФРГ и Катаром: факты о неожиданной сделке

СПГ-контракт между ФРГ и Катаром: факты о неожиданной сделке

Экономика и бизнес19 ч. назад
Образцы фейков об "украинских нацистах" в соцсетях

Как делаются фейки об "украинских нацистах"? Фактчекинг DW

Как делаются фейки об "украинских нацистах"? Фактчекинг DW

Конфликты21 ч. назад
На главную страницу