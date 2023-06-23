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"Нафтогаз" подал в американский суд иск к России на 5 млрд

Сергей Ромашенко
40 мин. назад

Украинская компания добивается выплаты компенсации, присужденный ей арбитражем в Гааге. Судебный иск к России подан в округе Колумбия.

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Табличка с названием компании перед входом в офис "Нафтогаза" в Киеве
Офис компании "Нафтогаз" в КиевеФото: NurPhoto/picture alliance

Государственная нефтяная компания Украины "Нафтогаз" подала в американский суд иск к России с требованием выплатить ей 5 млрд долларов компенсации за активы в аннексированном Крыму, сообщило агентство Reuters в пятницу, 23 июня.

Иск подан в суд в округе Колумбия. "Нафтогаз" заявил, что он обратился в американский суд, поскольку США - одна из стран, разместивших у себя российские активы. Речь идет о компенсации, которую украинской компании присудил в апреле Арбитражный суд в Гааге за незаконную экспроприацию Россией активов "Нафтогаза" в аннексированном Крыму.

Принудительное исполнение решения арбитража

Украинская компания тогда заявила, что если российские власти откажутся от добровольного исполнения решения арбитража, то, согласно Нью-Йоркской конвенции 1958 года, "Нафтогаз" имеет право начать процесс принудительного исполнения решения суда на территории тех стран, где находятся активы РФ.

"Нафтогаз" инициировал судебное разбирательство по поводу своих активов, находившихся в Крыму и экспроприированных после аннексии полуострова, в 2016 году. В феврале 2019 года суд вынес решение в пользу "Нафтогаза", после чего несколько лет продолжались слушания по определению суммы компенсации. Россия отвергает претензии "Нафтогаза" и других компаний, потерявших активы в Крыму.

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