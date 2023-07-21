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Наделавшая шуму львица оказалась диким кабаном

Елена Дожина | Вера Фридрих
2 ч. назад

Поиски полиции на вертолетах и бронированных машинах не увенчались успехом. А можно ли вообще держать в Германии льва в частном порядке? И как часто на улицах или в лесах страны можно встретить опасных диких животных?

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При детальном анализе эксперты пришли к выводу, что это не львица, а дикий кабан
При детальном анализе эксперты пришли к выводу, что это не львица, а дикий кабанФото: José Maria Gagàn/CyperTracker

В четверг ночью, 20 июля, полиция распространила сообщение, что в пригороде Берлина, вероятно, появилась свободно разгуливающая львица. Основанием для этого послужило видео, на котором действительно просматривается нечто, похожее на льва. Жителей призвали к особой осторожности и рекомендовали не покидать дома без необходимости. Обсуждался вопрос закрытия местных детских садов. 

Однако при более детальном изучении видео, снятого ночью 20 июля, на котором среди кустов видна спина и часть хвоста какого-то животного, был сделан вывод, что это - дикий кабан. Об этом было заявлено на пресс-конференции, состоявшейся в пятницу, 21 июля, в городе Кляйнмахнов - пригороде Берлина, где последние сутки велись поиски, как предполагалось, сбежавшей от хозяев львицы.

Мэр Кляйнмахнова и старший офицер полиции подтвердили, что к полудню операция по поиску предполагавшегося хищника завершена. Следов зверя не было найдено, а в указанном месте обнаружили только двух кабанов. Подробности анализа наделавшего шуму видео должны быть представлены прессе. Анализ был проведен с помощью экспертов. Сообщается, что два независимых специалиста "почти наверняка" определили, что это был дикий кабан. В частности, они обратили внимание на то, что хвост животного двигался не так, как двигается обычно хвост льва. Полиция считает, что "опасности больше нет".

Через 37 часов операция по поиску якобы сбежевшей львицы была завершена
Через 37 часов операция по поиску якобы сбежевшей львицы была завершенаФото: Fabian Sommer/dpa/picture alliance

Можно ли держать льва в Германии?

Если бы это все же была львица, то откуда она взялась? В федеральной земле Бранденбург, где велись поиски предполагаемого хищника, официально зарегистрировано 23 хозяйства, в которых содержится хотя бы один лев. Речь идет о трех цирковых труппах, двух зоопарках и одном частном доме. Об этом сообщило 20 июля Земельное управление по охране природы. Однако ни цирки, ни зоопарки, ни частные лица львиц не теряли.

Получается, львица могла сбежать только от частного владельца, которой нигде официально о содержании дикой кошки не заявлял. При этом, в соответствии с правилами содержания особо опасных видов, в том числе хищников семейства кошачьих, такие животные подлежат регистрации. Однако правил придерживаются только официальные организации.

О том, сколько всего львов живет в Германии в частных владениях, сказать трудно. Сейчас в стране нет общего закона, запрещающего или регулирующего содержание хищников в качестве домашних животных. Вопросы решаются на уровне федеральных земель. В Берлине, к примеру, нельзя содержать диких животных дома, а в федеральной земле Бранденбург, окружающей Берлин, - можно. 

Крокодилов, как и львов, в Германии держать не запрещено
Крокодилов, как и львов, в Германии держать не запрещеноФото: Burnett & Palmer/IMAGO

Случались ли ранее побеги хищников?

Опасные дикие звери на улицах Германии - не такая уж редкость. Чаще всего это оказываются цирковые артисты, неожиданно сбежавшие прямо во время представления или из-за того, что у них были не до конца закрыты клетки. Так, в 2013 году на обочине дороги во Франкфурте-на-Майне нашли трехметрового крокодила. Выяснилось, что зовут его Али и что он каким-то образом убежал из циркового шоу "Страна рептилий", гастролировавшего неподалеку. Трем патрульным машинам и дрессировщикам удалось поймать беглеца до того, как он успел скрыться в реке Майн, где найти его было бы потом крайне сложно.

В 2011 году два льва сбежали из цирка Humberto во время представления в городе Нойруппине (федеральная земля Бранденбург). Одного удалось быстро поймать, другого пришлось застрелить полицейским.

Гораздо чаще крупных кошек и крокодилов сбегают (точнее - уползают) более мелкие, однако не менее опасные ядовитые змеи и пауки. Так, в январе этого года возле многоквартирного дома в общине Шифвайлер (федеральная земля Саар) жители обнаружили рогатую гадюку. Как выяснилось, надолго уехавший в отпуск житель одной из квартир дома содержал в частном порядке террариум со змеями и пауками. Полиции пришлось вскрыть квартиру и тщательно осмотреть ее вместе с экспертом. Обнаруженных ядовитых обитателей, отчасти свободно передвигавшихся по помещениям, доставили в зоопарк.

А в 2019 году в городе Херне (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия) из-за уползшей из частного террариума кобры пришлось эвакуировать жителей целого квартала - подвалы их домов были соединены друг с другом, и через них ядовитая змея могла попасть куда угодно. Обитатель одной из квартир многоэтажки содержал в домашних условиях 20 ядовитых пресмыкающихся.

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