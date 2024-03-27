Над Белгородом сбито 18 снарядов, а над Украиной 10 дронов

ПВО России сбила 18 реактивных снарядов над Белгородской областью. ПВО Украины уничтожила 10 из 13 российских дронов над тремя регионами.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на среду, 27 марта, уничтожили 18 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 "Вампир" в небе над Белгородской областью, заявило Минобороны РФ, обвинив в атаке Вооруженные силы Украины (ВСУ).

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате падения обломков уничтоженных снарядов пострадал один человек. Мужчина госпитализирован с осколочными ранениями поясничной области. Кроме того, в поселке Дубовое повреждены один многоквартирный дом и девять частных. Незначительные разрушения зафиксированы также в населенных пунктах Таврово и Никольское.

По данным Гладкова, из Белгородской области эвакуированы уже 2800 детей. Всего в загородные лагеря других регионов РФ планируется вывезти около 9000 детей до конца этой недели.

Украинские военные обстрел Белгородской области не комментировали.

ВСУ сбили 10 из 13 запущенных Россией беспилотников

Российские войска в ночь на 27 марта атаковали Украину 13 ударными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) типа Shahed, рассказал командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук. По его словам, дроны были запущены из Курской области. Украинские силы ПВО сбили 10 БПЛА в Харьковской, Сумской и Киевской областях.

"К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы, средства радиоэлектронной борьбы Воздушных сил и Сил обороны Украины", - сообщил Олещук.

В Изюме дроны попали в гимназию, есть раненый

В результате ночного удара беспилотников по гражданской инфраструктуре города Изюм в Харьковской области частично разрушено здание гимназии и близлежащие жилые дома, заявила областная прокуратура.

По данным украинского следствия, российские войска атаковали Изюм 27 марта около 3.15 по местному времени. Ранен 62-летний охранник гимназии. Правоохранительные органы изъяли обломки трех БПЛА. Начато расследование по статье о нарушении законов и обычаев войны.

Российские военные не комментировали атаку дронов на Изюм.

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