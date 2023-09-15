Началась забастовка на заводах трех автоконцернов в США

Впервые забастовка проходит на заводах трех крупнейших производителей автомобилей в США. Она может создать проблемы президенту Байдену на выборах 2024 года.

На трех автомобильных заводах в США с полуночи пятницы, 15 сентября, началась забастовка, которую организовал профсоюз работников автопрома United Auto Workers (UAW). Из 150 тысяч членов UAW прекратили работу 13 тысяч сотрудников на предприятиях трех концернов - американских General Motors и Ford в штатах Миссури и Мичиган, а также европейского Stellantis в штате Огайо, которому принадлежат американские автомобильные бренды Chrysler и Jeep.

Профсоюз требует повышения зарплаты на 36 процентов

Профсоюз добивается повышение оплаты труда на 36 процентов в течение четырех лет. Первоначально UAW требовал повышения зарплаты на 40 процентов, поскольку таким был рост доходов топ-менеджеров крупных автоконцернов. Кроме того, профсоюз требует возобновления некоторых социальных выплат, которые были упразднены после финансового кризиса 2008 года. В свою очередь работодатели предлагали повышение зарплат на 20 процентов в течение 4,5 лет.

Председатель UAW Шон Фейн обосновал требования профсоюза высокой инфляцией и прибылями автоконцернов. Глава Ford Джим Фарли в интервью телеканалу CNBC заявил, что компания не может выполнить подобные требования, поскольку это приведет к ее банкротству. В ответ профсоюз напомнил Фарли, что его доходы в прошлом году составили 21 миллион долларов.

Забастовка может помешать переизбранию Байдена

Если забастовка на автозаводах затянется, это может негативно сказаться на экономике США в целом, что в свою очередь будет иметь негативные последствия для президента Джо Байдена, который планирует участвовать в президентских выборах 2024 года. По оценкам экономистов, месячная забастовка может привести привести к сокращению ВВП страны на 0,2 процента.

Одна из причин забастовки - амбициозные экологические планы Байдена. В UAW опасаются, что переход на использование электромобилей может привести к массовому закрытию предприятий, производящих автомобили с двигателями внутреннего сгорания. Байден в четверг побеседовал с Фейном и главами автоконцернов "о ходе переговоров". В прошлом благодаря участию Белого дома в США удавалось предотвращать крупные затяжные забастовки.

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