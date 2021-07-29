На западе Германии растет число жертв разрушительного наводнения

Спустя две недели после разрушительного наводнения на западе Германии количество погибших в земле Рейнланд-Пфальц выросло до 135 человек. Такие данные премьер-министр региона Малу Драйер (Malu Dreyer) привела в пятницу, 30 июля. Еще 59 человек числятся пропавшими без вести.
Земельные власти увеличили объем экстренной помощи пострадавшим населенным пунктам до 60 млн евро. На эти средства местные власти смогут размещать краткосрочные контракты на ремонт инфраструктуры. Оценить нанесенный стихией ущерб пока что "всерьез невозможно", отметила Драйер.
По мнению земельного кабинета министров, затраты на восстановление превысят показатель 2013 года. Тогда в результате наводнения на Эльбе на востоке Германии федеральное правительство и земельные власти учредили фонд объемом 8 млрд евро.
Последствия циклона "Бернд" - свыше 180 погибших и убытки в 5,5 млрд евро
Циклон "Бернд", обрушившийся на запад Германии 14-15 июля, вызвал сильное наводнение. Количество жертв мощного паводка превысило 180 человек, власти не исключают, что оно увеличится. Помимо Рейнланд-Пфальца, особенно сильный удар стихии пришелся на землю Северный Рейн - Вестфалия, где погибли 47 человек. Кроме того, о чрезвычайной ситуации было объявлено в Баварии, а отдельные районы региона Саксонская Швейцария в Саксонии оказались отрезанными от внешнего мира.
На помощь в борьбе с последствиями стихии пришли служащие вооруженных сил ФРГ. Общегерманское объединение страховых компаний оценило застрахованные убытки в районах наводнения в 5,5 миллиарда евро, что сделает циклон и его последствия самой дорогой природной катастрофой в Германии в этом столетии.
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