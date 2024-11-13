На западе ФРГ наблюдается рост ксенофобских настроений

Уровень ксенофобии в западных землях ФРГ растет и понемногу приближается к показателям на востоке Германии. Вместе с тем все меньше немцев довольны тем, как функционируют принципы демократии.

В последние годы на западе ФРГ значительно возрос уровень поддержки ксенофобских высказываний. Об этом свидетельствуют результаты исследования, представленного в Берлине в среду, 13 ноября, Институтом имени Эльзы Френкель-Брунсвик при Лейпцигском университете. Таким образом, указывают авторы "Лейпцигского исследования авторитаризма", по показателям ксенофобских настроений западные федеральные земли Германии все больше приближаются к восточным.

Так, на западе страны доля населения с однозначно ксенофобским мировоззрением в период с 2022 по 2024 год выросла с 12,6 процента до 19,3 процента. На востоке Германии этот показатель составляет 31,5 процента.

Результаты исследования также свидетельствуют об изменениях антисемитских настроений, наблюдающихся в западной части Германии: если с 2002 по 2022 год их уровень там снизился с 13,8 до 3 процентов, то в текущем году наблюдался небольшой рост открытого одобрения антисемитских высказываний - до 4,6 процента. При этом на востоке страны доля жителей с явно юдофобскими взглядами снизилось с 3 процентов в 2022 году до 1,8 процента.

Удовлетворенность функционированием демократии падает

Одновременно лейпцигские исследователи констатируют, что все меньше жителей Германии довольны тем, как идеи демократии воплощаются в жизни. Хотя сами демократические принципы по-прежнему поддерживают около девяти из десяти немцев, только 42,3 процента респондентов были удовлетворены демократией "в том виде, в каком она функционирует в ФРГ", - это самый низкий показатель с начала соответствующих исследований в 2006 году, в 2022 году он еще составлял 57,7 процента.

В этом вопросе наблюдается заметное отличие между разными частями страны: в западных землях положительно на него ответили 45,5% респондентов, а в восточных - лишь 29,7 процента.

Репрезентативные опросы проводились с конца марта до середины июня, в них приняли участие 2500 человек.