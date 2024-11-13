  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Распад коалиции в ФРГВойна в УкраинеСитуация в Беларуси
ОбществоГермания

На западе ФРГ наблюдается рост ксенофобских настроений

Евгений Жуков
13 ноября 2024 г.

Уровень ксенофобии в западных землях ФРГ растет и понемногу приближается к показателям на востоке Германии. Вместе с тем все меньше немцев довольны тем, как функционируют принципы демократии.

https://p.dw.com/p/4mwxL
Акция протеста в Лейпциге против правого экстремизма, август 2024 г.
Акция протеста в Лейпциге против правого экстремизма, август 2024 г.Фото: Paul-Philipp Braun/epd/IMAGO IMAGES

В последние годы на западе ФРГ значительно возрос уровень поддержки ксенофобских высказываний. Об этом свидетельствуют результаты исследования, представленного в Берлине в среду, 13 ноября, Институтом имени Эльзы Френкель-Брунсвик при Лейпцигском университете. Таким образом, указывают авторы "Лейпцигского исследования авторитаризма", по показателям ксенофобских настроений западные федеральные земли Германии все больше приближаются к восточным.

Так, на западе страны доля населения с однозначно ксенофобским мировоззрением в период с 2022 по 2024 год выросла с 12,6 процента до 19,3 процента. На востоке Германии этот показатель составляет 31,5 процента.

Результаты исследования также свидетельствуют об изменениях антисемитских настроений, наблюдающихся в западной части Германии: если с 2002 по 2022 год их уровень там снизился с 13,8 до 3 процентов, то в текущем году наблюдался небольшой рост открытого одобрения антисемитских высказываний - до 4,6 процента. При этом на востоке страны доля жителей с явно юдофобскими взглядами снизилось с 3 процентов в 2022 году до 1,8 процента.

Удовлетворенность функционированием демократии падает

Одновременно лейпцигские исследователи констатируют, что все меньше жителей Германии довольны тем, как идеи демократии воплощаются в жизни. Хотя сами демократические принципы по-прежнему поддерживают около девяти из десяти немцев, только 42,3 процента респондентов были удовлетворены демократией "в том виде, в каком она функционирует в ФРГ", - это самый низкий показатель с начала соответствующих исследований в 2006 году, в 2022 году он еще составлял 57,7 процента.

В этом вопросе наблюдается заметное отличие между разными частями страны: в западных землях положительно на него ответили 45,5% респондентов, а в восточных - лишь 29,7 процента.

Репрезентативные опросы проводились с конца марта до середины июня, в них приняли участие 2500 человек.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Даниэль Баренбойм

Байройт против антисемитизма

Байройт против антисемитизма

Как фестиваль "выводит коричневые пятна" на своей биографии?
Культура25 июля 2018 г.10 фото
external

В ФРГ участились нападения на политиков: есть ли связь с подъемом правых радикалов | Европа в фокусе

В ФРГ участились нападения на политиков: есть ли связь с подъемом правых радикалов | Европа в фокусе

В двух федеральных землях на востоке ФРГ - в Тюрингии и Саксонии - более тридцати процентов голосов набрали правые популисты из Альтернативы для Германии. Многих немцев это шокировало. Многие представители АдГ своих ксенофобских взглядов не скрывают. Они нагнетают страхи. Все это усиливает напряженность в ФРГ в целом: на этом фоне растет и количество нападений на политиков - из-за их убеждений.
Общество5 сентября 2024 г.26:00 мин.
external

Евреи в Германии опасаются роста насилия из-за антисемитизма и акций против Израиля. Европа в фокусе

Евреи в Германии опасаются роста насилия из-за антисемитизма и акций против Израиля. Европа в фокусе

Эхо террористической атаки боевиков ХАМАС на Израиль отозвалось в ФРГ. Многие евреи в Германии опасаются роста насилия. На пропалестинских демонстрациях в ФРГ доминировали антиизраильские и антисемитские лозунги. Склонные к насилию участники устраивали беспорядки и атаковали полицейских. Поэтому в ФРГ пропалестинские акции были запрещены. Олаф Шольц заявил, что в ФРГ для антисемитизма места нет.
Политика20 октября 2023 г.26:16 мин.
Показать еще