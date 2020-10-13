 На улицы Берлина вышел 100-й электрический автобус (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 13.10.2020

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По Германии

На улицы Берлина вышел 100-й электрический автобус (фото)

Полностью перейти на безэмиссионные автобусы городская транспортная компания Берлина BVG намерена в 2030 году.

Электрический автобус в Берлине

Берлин • Для того, чтобы выпустить на городские улицы первые 100 электрических автобусов, берлинской транспортной компании BVG потребовалось всего лишь полтора года. Сотый такой автобус впервые вышел на маршрут утром во вторник, 13 октября.

Экологичнее, чище и тише

Как говорится в сообщении BVG, за это время общий пробег безэмиссионных автобусов составил в Берлине уже два миллиона километров, что помогло избежать выброса здесь в атмосферу около 2800 тонн углекислого газа. Надежность превышает 90 процентов.

"Новые сто электробусов делают Берлин экологичнее, чище и тише", - подчеркнула городской сенатор по вопросам транспорта и охраны окружающей среды Регине Гюнтер (Regine Günther).

Пункт для зарядки электрического автобуса в Берлине

Пункт для зарядки электрического автобуса в Берлине

Закупка электробусов и создание инфраструктуры

До конца этого года число таких автобусов увеличится в Берлине еще почти на четыре десятка, после чего их доля в парке BVG составит уже 10 процентов. Полный переход должен быть завершен в 2030 году. Сейчас проводится конкурс на закупку 90 следующих электробусов для поставки в 2022 году.

Одновременно создается необходимая инфраструктура - оборудуются мастерские для их обслуживания, а также парковки и пункты на маршрутах, оснащенные системами для зарядки аккумуляторов.

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    Автор: Наталия Королева


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    Автор: Андрей Гурков


Контекст

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