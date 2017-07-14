На торгах в США проданы "наручные часы Гитлера"

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Аксессуар, предположительно, принадлежавший лидеру германских нацистов, ушел с молотка за более чем миллион долларов. Устроители аукциона подверглись резкой критике со стороны еврейских организаций.
Наручные часы, которые, как говорят, в свое время принадлежали Адольфу Гитлеру (Adolf Hitler), проданы в четверг, 28 июля, на торгах в аукционном доме Alexander Historical Auctions в штате Мэриленд, США, за более чем 1,1 млн долларов (1,08 миллиона евро). На золотом корпусе изделия выгравированы орел, свастика и инициалы лидера германских нацистов. Сумма, за которую лот ушел с молотка, оказалась значительно ниже его стартовой цены: за аксессуар рассчитывали выручить от 2 до 4 млн долларов.
На аукционе был продан и целый ряд других артефактов нацистской эпохи. Так, по данным сайта аукционного дома Alexander Historical Auctions, за имперского орла, предположительно, находившегося в рейхсканцелярии в Берлине, было заплачено 200 000 долларов. Бронзовый бювар, на котором Гитлер, как утверждается, подписал Мюнхенское соглашение 1938 года о присоединении пограничных территорий Чехословакии, населенных немцами, к нацистской Германии, приобретен за 290 000 долларов.
Согласно сведениям аукционного дома, ушедшие с молотка золотые часы были подарены Гитлеру в 1933 году членами НСДАП. Они были обнаружены 4 мая 1945 года - четыре дня спустя после самоубийства Гитлера в Берлине - неким французским солдатом в бывшей альпийской резиденции Гитлера в Берхтесгадене. Утверждается, что часы находились во владении семьи солдата на протяжении десятилетий.
Еще до начала торгов устроители аукциона подверглись резкой критике. Европейская ассоциация еврейских организаций (EJA) даже призвала отменить аукцион. "Продавать подобные предметы - отвратительно", - заявил председатель EJA, раввин Менахем Марголин в открытом письме, адресованном организаторам аукциона.
Наследию нацизма место в музеях, если уж это так необходимо, но уж точно не на торгах, подчеркнул Марголин. Продажа предметов, принадлежавших "организатору геноцида" Гитлеру, никоим образом не способствует извлечению уроков из ужасов нацистской эпохи, указал он, напомнив о шести миллионах евреев, ставших жертвами нацистов.
Письмо подписали более 30 представителей еврейских организаций из Европы и Израиля, включая Немецко-израильское общество в Берлине.
В 2017 году аукционный дом Alexander Historical Auctions уже выставлял на торги красный телефон Гитлера, найденный в бункере "фюрера" в Берлине после окончания войны, за 243 000 долларов, что также вызвало неоднозначную реакцию.
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